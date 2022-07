CDU-Chef Friedrich Merz will sich heute in Polen mit Regierungschef Mateusz Morawiecki treffen und dabei unter anderem die Probleme beim Panzer-Ringtausch mit Polen ansprechen. Anschließend reist er nach Litauen weiter, wo morgen unter anderem ein Gespräch mit Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte geplant ist. Darüber hinaus will Merz den Stützpunkt der multinationalen EFP-Battlegroup an der Ostflanke der Nato im litauischen Rukla besuchen, der von der Bundeswehr geführt wird. Merz war Anfang Mai bereits in die Ukraine gereist und in Kiew von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen worden.