Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki, das ukrainische Center for Civil Liberties und der russischen Organisation Memorial. Die Preisvergabe an Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine ist dem Nobelkomitee zufolge auch als Botschaft an Autokraten zu verstehen. "Es ist auch eine Botschaft, dass der Krieg enden muss", sagt die Komiteevorsitzende Berit Reiss-Andersen. Das Nobelkomitee gehe in der gegenwärtigen Situation auf die Zivilgesellschaft ein, weil es der Ansicht sei, dass sie das effektivste Mittel gegen Autoritarismus und gegen Krieg sei. Eine starke Gesellschaft verhindere diese Art von Entwicklungen, so die Norwegerin. "Man kann zukünftige Gräueltaten verhindern."