Das mit rund 26.000 Tonnen Mais aus der Ukraine beladene Frachtschiff "Razoni" wird später in Istanbul eintreffen als zunächst erwartet. Man rechne mit der Ankunft erst in der Nacht zu Mittwoch, teilt das türkische Verteidigungsministerium mit. Zunächst war von einer Ankunft am heutigen Nachmittag gesprochen worden. Ein Grund für die Verzögerung wird bislang nicht genannt. Das Schiff hatte als erstes mit Getreide beladenes Schiff seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs den ukrainischen Hafen Odessa verlassen. Nach der Inspektion in Istanbul soll es weiter in den Libanon fahren.