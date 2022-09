Grünen-Co-Chef Omid Nouripour: "Alle in der Regierung wissen indes, dass noch mehr möglich wäre"

Krieg in der Ukraine

Liveblog Krieg in der Ukraine "Noch mehr möglich": Grünen-Co-Chef fordert weitere Waffenlieferungen für Ukraine

Selenskyj meldet Rückeroberung von strategisch wichtiger Stadt Isjum +++ Ampel-Politiker fordern weitere Waffenlieferungen +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Kurz nach Russlands Teilrückzug kommt es in der Ostukraine zu Explosionen und einem großflächigen Stromausfall. Kiew wittert darin eine Rache Moskaus für die jüngste Niederlage. Unterdessen heizen die ukrainischen Erfolge auf dem Schlachtfeld die Waffendebatte in Deutschland wieder an. Die Ereignisse des 201. Kriegstages im stern-Liveblog.

Tag 201 des Kriegs in der Ukraine

Ukrainischer Etappensieg heizt Waffendebatte wieder an

Die Erfolge der Ukraine bei der Zurückschlagung der russischen Invasionstruppen lassen in Deutschland den Ruf nach mehr Waffen für das angegriffene Land wieder lauter werden. In der Koalition dringen vor allem Grüne und FDP auf die Lieferung schwerer Waffen.



"Alle in der Regierung wissen indes, dass noch mehr möglich wäre", sagt Grünen-Chef Omid Nouripour der "Augsburger Allgemeinen". "Da sollte nicht nur im Ringtausch, sondern wo möglich auch direkt aus den Beständen von Bundeswehr und Industrie geliefert werden."

der "Augsburger Allgemeinen". "Da sollte nicht nur im Ringtausch, sondern wo möglich auch direkt aus den Beständen von Bundeswehr und Industrie geliefert werden." FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber fordert die direkte Lieferung von Marder-Schützenpanzern. "Mit unseren Panzern würde die Befreiung schneller vorankommen, und weniger Ukrainer müssten sterben", sagt er der "Bild"-Zeitung.

Die Demütigung des Goliath: Was der Rückzug der russischen Truppen aus der Region Charkiw bedeuten könnte

Der chaotische Rückzug der russischen Truppen aus der Region Charkiw nährt die (vorsichtige) Hoffnung, dass sich das Blatt in diesem Krieg wenden könnte.

Russische Bürger profitieren von diesem Montag an nicht mehr von einer erleichterten Visa-Vergabe für Reisen nach Deutschland und in andere Staaten des Schengen-Raums. Das zwischen der EU und Russland geschlossene Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe ist nach einem Beschluss der EU-Staaten von vergangener Woche für russische Staatsbürger nun komplett ausgesetzt. So soll die Zahl der neuen Visa für Russen deutlich sinken.



Mehr dazu lesen Sie hier:

EU setzt Visa-Erleichterungen für Russen ab Montag aus

Brüssel - Russische Bürger profitieren ab Montag nicht mehr von einer erleichterten Visa-Vergabe für Reisen nach Deutschland und andere Staaten des

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,



kurz nach Russlands Teilrückzug kommt es in der Ostukraine zu Explosionen und einem großflächigen Stromausfall. Kiew wittert darin eine Rache Moskaus für die jüngste Niederlage. Ein Kurz-Überblick was in der Nacht geschehen ist:



Nach dem Teilrückzug der eigenen Truppen hat Russland ukrainischen Angaben zufolge die kritische Infrastruktur des Nachbarlandes beschossen . Die ostukrainischen Regionen Charkiw und Donezk seien komplett ohne Strom, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

. Die ostukrainischen Regionen Charkiw und Donezk seien komplett ohne Strom, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der ukrainische Generalstab berichtet unterdessen, russische Truppen flüchteten nicht nur aus Charkiw , sondern teils auch aus dem südlichen Gebiet Cherson.

, sondern teils auch aus dem südlichen Gebiet Cherson. Angesichts der jüngsten Erfolge Kiews fordern führende Politiker der Ampel-Parteien im Bundestag mehr Unterstützung für die ukrainische Militäroffensive .

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert, um über die weiter kritische Lage am von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja zu reden.