Aus Kreml-Sicht sind die westlichen Sanktionen an den Gas-Lieferproblemen schuld. Der Vorwurf, Russland nutze Erdgas, um andere Länder zu erpressen, sei "vollkommen" unbegründet, so Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten.



Alle "technischen Schwierigkeiten" bei Gaslieferungen lägen an "den Restriktionen, die europäische Staaten selbst eingeführt haben." Die Sanktionen würden "Reparationen an der Ausrüstung" verhindern, insbesondere an "Turbinen in Verdichterstationen". Peskow bekräftigt zudem die kürzlich von Präsident Wladimir Putin getätigte Aussage, Russland werde "all seine Verpflichtungen" erfüllen.