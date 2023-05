Wie steht es um Bachmut? Moskau und Kiew vertreten gegensätzliche Standpunkte bei der Frage, ob die längst Schlacht des Krieges nun vorbei ist, die Stadt also nun von Russen erobert wurde oder nicht. Am Samstag hatte zunächst der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, die Einnahme verkündet. Die ukrainische Führung allerdings bestreitet den Erfolg. Das Militär hält - zumindest rhetorisch - weiter an Bachmut fest. "Unsere Soldaten halten Befestigungsanlagen und einige Räumlichkeiten im Südwesten der Stadt", sagte der Sprecher der Heeresgruppe Ost. Er räumte allerdings ein, dass die Lage kritisch sei.

Später hieß es, dass den ukrainischen Truppen an den Flanken weitere Vorstöße gelungen seien. Das Militär habe mehrere Höhenzüge eingenommen, was es den Russen schwer mache, in Bachmut zu bleiben. Die ukrainischen Kräfte hätten bereits einen Halbkreis um die Stadt gebildet. Auch nach Angaben des Heeresgruppen-Sprechers sei das Militär weiter vorgerückt. "Speziell in den letzten 24 Stunden sind wir an einigen Teilstücken etwa 200 Meter vorgestoßen".