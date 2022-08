Wie in den Nächten zuvor ist die russische Flugabwehr auf der Krim auch auch in der Nacht im Einsatz gegen mutmaßliche ukrainische Drohnen gewesen. Über Sewastopol, dem Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte, wird von Anwohnern über Explosionen berichtet. "Ein Objekt wurde in großer Höhe abgeschossen. Deshalb war der Krach in verschiedenen Teilen der Stadt zu hören", schreibt Verwaltungschef Michail Raswoschajew auf Telegram. Meldungen über Schäden gibt es nicht. In Kiew kündigt Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak an, die Intensität solcher Angriffe werde zunehmen.