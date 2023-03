Bei massiven russischen Luftangriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. In Lwiw im Westen des Landes sei "momentan" von vier Toten die Rede, schreibt der Gouverneur der Region, Maxym Kosyzki, im Onlinedienst Telegram. Der Gouverneur der östlichen Region Dnipropetrowsk meldet einen Toten.





Bei den Toten in Lwiw handele es sich "um vier Erwachsene - zwei Männer und zwei Frauen", deren Haus von einer Rakete getroffen worden sei, erklärt Kosyzki. Den Angaben zufolge hatte in der Nacht eine russische Rakete drei Häuser in einem Wohngebiet im Bezirk Solotschiw getroffen und diese zerstört. "Die Trümmer werden gerade weggeräumt, es könnten sich noch weitere Menschen darunter befinden", fügt Kosyzki hinzu.





In der Region Dnipropetrowsk im Osten stirbt ein 34-jähriger Mann an den Folgen des Beschusses. Eine 28-jährige Frau und ein 19-jähriger Junge werden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wie der Gouverneur der Region, Sergij Lysak, im Onlinedienst Telegram schreibt.