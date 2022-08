Guten Morgen liebe Leserinnen,

Russland hat weite Gebiete im Süden der Ukraine erobert und will sie sich einverleiben. Der Kreml tut so, als sei bei Referenden eine überwältigende Zustimmung zu erwarten.



Das geschah in der Nacht:



Besetztes Kernkraftwerk Saporischschja:

Artilleriebeschuss auf die Stadt Enerhodar - neun Verletzte, Russland macht Ukraine verantwortlich

geflüchteter Bürgermeister beschuldigt Russland, geschossen zu haben und wirft Moskau "nukleare Erpressung" vor

Russland bezichtigt Ukraine, eines Drohnenangriffs am AKW Saporischschja



Weitere Angriffe:

Gebiet Riwne im Norden der Ukraine nach Behördenangaben mit russischen Raketen angegriffen

Aktivisten aus dem Nachbarland Belarus brachten sehen Zusammenhang mit Start mehrerer russischer Kampfflugzeuge von Flugplätzen in Belarus

im Zentrum der ostukrainischen Großstadt Charkiw schlugen zwei Raketen ein - Verwaltungsgebäude sei zerstört

Dutzende Orte entlang der mehr als 2000 Kilometer langen Frontlinie von russischen Panzern, Rohr- und Raketenartillerie beschossen



Anschluss an Russland:

Moskau plant Volksabstimmung

Laut Kreml: in den prorussischen Separatistengebieten Donezk und Luhansk 91 bis 92 Prozent der Bevölkerung für einen Beitritt zu Russland, in Gebieten Cherson und Saporischschja seien es 75 bis 77 Prozent



Weitere Sanktionen:

EU will laut Medienbericht Einreise für Russen erschweren

EU-Außenminister wollen bei informellen Treffen am Dienstag und Mittwoch in Prag beraten, ob eine Vereinbarung über die vereinfachte Erteilung von Visa aus dem Jahr 2007 ausgesetzt wird



Das wird heute wichtig:

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht Tschechien und hält eine europapolitische Grundsatzrede an der Karls-Uni in Prag. Scholz hatte wegen des russischen Angriffskrieges eine Zeitenwende verkündet. Deutschland steht aber in der Kritik, sich früher zu eng an Russland gehalten zu haben und der Ukraine nun zu wenig zu helfen. Zu den Themen für Scholz zählen die Energiepolitik, mögliche Einreisesperren für russische Touristen und Waffenlieferungen an die Ukraine.



Christine Leitner