seit 188 Tagen kämpfen russische Truppen nun um ukrainisches Territorium - und die Ukrainer um ihre Freiheit. Jetzt sieht es danach aus, als gingen die Truppen zur Gegenoffensive über. Die äußerste Verteidigungslinie der Russen im Gebiet Cherson sei an mehreren Stellen durchbrochen worden, teilte das ukrainische Militär mit. Russland reagiert mit nervösen Dementis.



Zu den weiteren Kriegsplänen hält sich Präsident Wolodymyr Selenskyj zwar bedeckt. Wenn die russischen Soldaten überleben wollten, sei es "jetzt Zeit, nach Hause zu gehen", sagt er in seiner allabendlichen Videoansprache.



Das passierte in der Nacht:

Ukrainischer Angriff im Gebiet Cherson : Einheiten der Donezker Separatisten und russischer Marineinfanterie zum Rückzug gezwungen, Menschen aufgefordert, besetzte Gebiete zu verlassen

: Einheiten der Donezker Separatisten und russischer Marineinfanterie zum Rückzug gezwungen, Menschen aufgefordert, besetzte Gebiete zu verlassen Russland dementiert : Moskau bestätigt ukrainische Angriffe, aber, sie seien "jämmerlich gescheitert", Offensive sei "wie üblich ein Fake der ukrainischen Propaganda", zu Russland übergelaufener ukrainischer Abgeordneter ermordet

: Moskau bestätigt ukrainische Angriffe, aber, sie seien "jämmerlich gescheitert", Offensive sei "wie üblich ein Fake der ukrainischen Propaganda", zu Russland übergelaufener ukrainischer Abgeordneter ermordet Warten auf Nuklearexperten: Experte in Wien aufgebrochen und in Kiew erwartet

Das wird heute wichtig:

Die EU-Verteidigungsminister wollen bei einem informellen Treffen in Prag über den Krieg in der Ukraine und die weitere Unterstützung der Streitkräfte des Landes beraten. Auch soll es um Investitionslücken der EU im Verteidigungsbereich gehen. Auch die Außenminister der EU beginnen in der tschechischen Hauptstadt ein Treffen. Für Mittwoch stehen der Krieg und mögliche Einreisebeschränkungen für Russen in die EU auf der Tagesordnung.



