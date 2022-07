Der Iran will Russland offenbar hunderte Drohnen für den Krieg in der Ukraine liefern

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht in den 139. Tag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor Zugeständnissen an Russland aufgrund der Sorge vor Energieengpässen in Europa. Die geplante Lieferung einer gewarteten russischen Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 etwa sende ein völlig falsches Signal an Moskau, sagt er in einer Videobotschaft. Im Donbass kommt es unterdessen zu einer Massenflucht. Nach Behördenangaben sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor viereinhalb Monaten allein aus dem regierungskontrollierten Teil der umkämpften Region Donezk im Osten der Ukraine rund 1,3 Millionen Menschen geflohen. Die wichtigsten Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Tag 139 im Ukraine-Krieg Volker Königkrämer In Moskau soll heute eine diplomatische Vertretung der selbst ernannten Volksrepublik Donezk eröffnet werden. Die Zeremonie findet im Beisein des russischen Außenministers Sergej Lawrow statt. Russland hatte die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im ostukrainischen Donbass wenige Tage vor Kriegsbeginn als unabhängig anerkannt; seit 2014 werden Teile beider Regionen von prorussischen Separatisten kontrolliert. Inzwischen hat die russische Armee Luhansk vollständig erobert und verstärkt ihre Angriffe auf Ziele in der Region Donezk.

Volker Königkrämer Der reichste Mann der Ukraine, Rinat Achmetow, übergibt wegen eines Gesetzes zur Begrenzung des Einflusses von Oligarchen sein gesamtes Medienimperium an den Staat. "Diese Woche wird die Media Group Ukraine alle ukrainischen Lizenzen unserer Fernsehkanäle (...) und Printmedien zugunsten des Staates abgeben", erklärt Achmetow.

Der 55-jährige Multimilliardär erklärt, die in dem im September 2021 beschlossenen Gesetz festgehaltene kurze Frist zum Verkauf von Medien und die "russische militärische Aggression gegen die Ukraine" mache es ihm "unmöglich", die Medienunternehmen zu Marktbedingungen zu verkaufen. Die Media Group Ukraine ist eine der größten Medien-Holdings in dem Land. Ihr gehören zehn TV-Kanäle, darunter Nachrichtensender, Online-Medien und Printmedien.



Volker Königkrämer Der Iran will Russland nach Angaben der USA hunderte Drohnen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine liefern. Teheran wolle Moskau "bis zu mehrere hundert" solcher unbemannten Fluggeräte liefern, darunter auch waffenfähige Drohnen, sagt der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, zu Journalisten.

"Unsere Informationen deuten des Weiteren darauf hin, dass der Iran sich vorbereitet, russische Einheiten im Einsatz dieser Drohnen auszubilden", sagt Sullivan weiter. "Erste Trainingseinheiten könnten schon Anfang Juli beginnen."



Volker Königkrämer Die Hoffnung stirbt zuletzt... An der Devise orientiert sich klammheimlich vermutlich auch der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er hofft jedenfalls auf weitere Gaslieferungen aus Russland nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. "Ich habe keine geheime Information, weder in die eine noch in die andere Richtung", sagt der Grünen-Politiker in einem Interview der ARD-"Tagesthemen". "Die Möglichkeit besteht. Die Chance, dass es nicht so kommt, ist auch da. Wir werden abwarten müssen." Habeck: "Ehrliche Politik ist keine Panikmache" Steht Deutschland wegen der Gas-Problematik vor einer Zerreißprobe? Das hatte Wirtschaftsminister Habeck gesagt und dafür aus der Union Kritik geerntet. Im tage…

Volker Königkrämer Zur Verfolgung von Verbrechen beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine will der FDP-Politiker Stephan Thomae die Befugnisse des Generalbundesanwalts ausweiten. Dieser könne bereits jetzt Straftaten gegen das Völkerrecht verfolgen, auch wenn sie keinen Bezug zu Deutschland haben - etwa bei Kriegsverbrechen oder Völkermord. "Bei dem offensichtlichsten Völkerrechtsbruch, den Russland gegen die Ukraine begeht, nämlich dem Verbrechen der Aggression, sind dem Generalbundesanwalt derzeit aber die Hände gebunden", sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion.

Volker Königkrämer Die in Kanada gewartete Turbine von Siemens Energy für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 bleibt ein Streitpunkt zwischen der Ukraine und Deutschland. Die geplante Ausfuhr nach Russalnd sende ein völlig falsches Signal an Moskau, sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. "Wenn ein terroristischer Staat eine solche Ausnahme bei den Sanktionen durchsetzen kann, welche Ausnahmen will er dann morgen oder übermorgen? Diese Frage ist sehr gefährlich."

Volker Königkrämer Guten Morgen, liebe Leserinnen und liebe Leser,

der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht in den 139. Tag. Was in der Nacht geschehen ist im Kurzüberblick:



der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht in den 139. Tag. Was in der Nacht geschehen ist im Kurzüberblick:



Putin ordnet einfachere Vergabe russischer Pässe an

Raketenangriff auf Haus in Donezk: Zahl der Toten steigt auf über 30

