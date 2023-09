Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter

Our tankmen. Our heroes. On Ukraine’s Tank Forces Day, I thank them all for their bravery and service.May Ukrainian strength always prevail!🇺🇦🇺🇦🇺🇦@United24media pic.twitter.com/NPVY5t4dxV— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2023