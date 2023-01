Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist auch in der Nacht nach Angaben der Militärverwaltung von der russischen Armee aus der Luft angegriffen worden. "Luftangriff auf Kiew ... für die Hauptstadt gilt Luftalarm", teilt die Militärverwaltung kurz nach 01.00 Uhr Ortszeit (00.00 MEZ) im Onlinedienst Telegram mit. Der Leiter der Militärverwaltung, Serhij Popko, ruft die Bewohner der Stadt auf, "in Schutzräumen zu bleiben".



Der Leiter der Militärverwaltung für die Region Kiew, Oleskij Kuleba, erklärt, die Luftabwehr sei aktiviert. "Die Gefahr in der Region Kiew dauert an! Unsere Luftabwehrkräfte arbeiten an den Zielen." Das wichtigste sei nun, Ruhe zu bewahren und in den Schutzräumen zu bleiben, bis der Luftalarm vorbei sei.





Die russische Armee hatte in der Neujahrsnacht und im Laufe des Sonntag dutzende Ziele in der Ukraine aus der Luft angegriffen. Dabei wurden in Kiew und anderen Regionen der Ukraine mindestens vier Menschen getötet. Vielfach kamen nach Angaben des ukrainischen Generalstabes Kamikaze-Drohnen vom Typ Schahed 136 aus iranischer Produktion zum Einsatz.