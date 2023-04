Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt das Telefonat von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit Selenskyj. "Es ist wichtig, dass China die ukrainischen Standpunkte besser versteht", sagt der Norweger in Brüssel. Mit Blick auf die Frage, ob er sich von Peking die Vermittlung von Friedensgesprächen wünsche, weist Stoltenberg darauf hin, dass China Russlands Angriff auf die Ukraine bis heute nicht verurteilt hat. Zudem betont er, es sei an Kiew zu entscheiden, unter welchen Bedingungen Gespräche möglich sein könnten.



Xi und Selenskyj hatten gestern das erste Mal seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine miteinander telefoniert. Mit Kremlchef Wladimir Putin hatte Xi hingegen seitdem mehrfach gesprochen. Kritiker werfen China vor, in dem Konflikt nicht neutral zu sein. In dem Gespräch mit Selenskyj kündigte Xi an, einen Sonderbeauftragten nach Kiew und in andere Länder schicken zu wollen, um sich mit allen Parteien über eine politische Lösung auszutauschen.