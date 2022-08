Kiew meldet Frontdurchbruch in der Südukraine – Scholz kündigt Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine an

Briten wollen Heizung im Winter nicht aufdrehen +++ EU will Einreise für Russen erschweren +++ Streit über Angriff auf ukrainische Stadt Enerhodar +++ Die News zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Die Lage am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Am Sonntagabend schlugen angeblich mehrere Artilleriegeschosse in der Stadt Enerhodar ein, in der die Kraftwerksbediensteten wohnen. Wie in den Tagen zuvor machten sich die russische und die ukrainische Seite verantwortlich. Entlang der Front und aus mehreren Regionen im ukrainischen Hinterland wurden russische Angriffe gemeldet. Präsident Wolodymyr Selenskyj beriet mit Militär und Sicherheitsapparat über die nächsten Schritte zur Abwehr der Invasion. Details nannte er nicht, kündigte aber an: "Die Besatzer werden die Folgen spüren in den weiteren Aktionen unserer Verteidiger."

Lesen Sie hier die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen des 187. Tages im russischen Krieg gegen die Ukraine.

Tag 187 im Ukraine-Krieg
Russland kritisiert den geplanten Ausbau der Nato-Präsenz rund um den Nordpol. "Wir nehmen das negativ wahr", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Mit der Ankündigung setze der Westen die Politik der Konfrontation gegen Russland fort. "Russland wird seine Interessen in angemessener Weise wahren." Peskow verwies etwa auf Sicherheitsbedürfnisse und "wirtschaftliche Aktivitäten". Moskau erhebt in der Arktis Anspruch auf 1,2 Millionen Quadratkilometer – insbesondere auf die dort lagernden Rohstoffe wie Öl und Gas.

Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen: USA und Nato wollen Präsenz am Nordpol stärken Washington - Angesichts zunehmender militärischer Aktivitäten Russlands in der Region um den Nordpol wollen die USA und Nato dort stärker aktiv werden.

Kiew meldet Frontdurchbruch in der Südukraine
Florian Schillat
Im südukrainischen Gebiet Cherson sollen ukrainische Truppen die russischen Frontlinien durchbrochen haben. "Die Streitkräfte der Ukraine haben Offensivhandlungen in vielen Abschnitten im Süden der Ukraine begonnen", zitiert das Internetportal Hromadske die Pressesprecherin der Südgruppe der ukrainischen Armee, Natalija Humenjuk. Demnach sollen Einheiten der Donezker Separatisten und unterstützender russischer Marineinfanterie zum Rückzug gezwungen worden sein. Genauere Ortsangaben wurden nicht gemacht. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Ukraine, Nowa Kachowka: Dieses Satellitenbild von Planet Labs PBC zeigt die Folgen eines ukrainischen Angriffs auf ein russisches Munitionsdepot im Juli 2022. Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC/AP/DPA

Christine Leitner
Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass bereits im Oktober Erdgas über Frankreich nach Deutschland fließen wird. Man sei "in neuen intensiven Gesprächen mit Frankreich", sagt Behördenpräsident Klaus Müller. Frankreich verfüge über signifikante LNG-Terminal-Kapazitäten, "so wie Belgien und Holland auch an der Stelle". Zum genauen Umfang könne er noch nichts sagen. "Da laufen momentan noch die Gespräche."

Christine Leitner
Gute Neuigkeiten für Verbraucher? Wegen der sich planmäßig füllenden Gasspeicher rechnet Robert Habeck mit sinkenden Gaspreisen. "Wir sind bei den Speicherbefüllungen besser vorangekommen als das Gesetz es vorschreibt, wir sind heute bei knapp 83 Prozent", sagt Habeck beim energiepolitischen Spitzendialog des Norddeutschen Reallabors in Hamburg. Bereits Anfang September werde der eigentlich erst für Anfang Oktober vorgeschriebene Wert von 85 Prozent erreicht. Das führe dazu, "dass wir nicht mehr für jeden Preis einkaufen werden. Dadurch werden sich die Märkte beruhigen und runtergehen", sagt Habeck.

Christine Leitner
Die Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) soll Moskau zufolge mehr als ein Dutzend Experten umfassen. Diese sollen dort länger stationiert werden. "So wie wir es verstehen, ist es die Absicht des Generaldirektors (der IAEA), ein paar Leute auf ständiger Basis im Kraftwerk zu belassen", sagt Russlands Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge. Laut Uljanow werden die etwa 15 Atomexperten von einem großen Logistik- und Sicherheitsteam der UN begleitet. "Wir setzen darauf, dass der Besuch des Kraftwerks durch die IAEA-Mission dabei hilft, die unzähligen Spekulationen um die schlechte Lage im Atomkraftwerk Saporischschja zu zerstreuen."

Christine Leitner
"Russand ist offen für eine Zusammenarbeit", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor dem Besuch von Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) im besetzten Kernkraftwerk Saporischschja. Man sei an der IAEA-Mission interessiert und an deren Vorbereitung beteiligt gewesen.

Beim Besuch werde es aber nicht um die Frage nach einer möglichen entmilitarisierten Zone rund um das Kraftwerk im Südosten der Ukraine gehen. Christine Leitner
„ Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Deutschland besondere Verantwortung beim Aufbau der ukrainischen Artillerie und Luftverteidigung übernimmt. "
Bundeskanzler Olaf Scholz bietet der ukrainischen Armee stärkere Unterstützung aus Deutschland an

Christine Leitner
Noch einmal zurück zum Thema Gasumlage. Ein am Freitag veröffentlichter Aufruf des Netzwerks Campact zum Thema "Keine Gasumlage für Krisengewinner" ist binnen drei Tagen von knapp 150.000 Menschen unterzeichnet worden. Von Rettungsmaßnahmen dürften nur Unternehmen profitieren, die wirklich auf Unterstützung angewiesen seien, fordert das Kampagnen-Netzwerk. Zugleich sollten Übergewinne besteuert werden, um die Bevölkerung zu entlasten. Aktuell liegt die Zahl der Unterzeichner des Appells nach Campact-Angaben bei rund 148.000.

Christine Leitner
In Kiew wird bereits an die im Krieg gefallenen Soldaten erinnert. In der ukrainischen Hauptstadt stehen Fahnen in einem Garten auf dem Unabhängigkeitsplatz - für jeden Gefallenen eine. Emilio Morenatti/AP/dpa

Christine Leitner
Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat wegen des Ukraine-Kriegs mehrere hundert Anfragen wegen vermisster Angehöriger erhalten. Bislang gingen rund 700 solcher Suchanfragen ein, wie das DRK in Berlin anlässlich des Internationalen Tags der Vermissten am Dienstag mitteilte. Vermisst werden demnach Zivilpersonen und Militärangehörige, darunter auch Kriegsgefangene. In diesem Zusammenhang erhielt der Suchdienst bis Ende Juli 186 Anfragen. Die Fälle werden gemeinsam mit dem internationalen Suchdienstnetzwerk des Roten Kreuzes bearbeitet.

Christine Leitner
Die G7-Mitgliedsstaaten fordern für die Experten der internationalen Atomenergiebehörde IAEA uneingeschränkten Zugang zum ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja, das von russischen Truppen besetzt und seit Wochen durch Angriffe gefährdet ist. Die derzeit nach Saporischschja reisenden IAEA-Inspekteure müssten "sicher und ohne Hindernisse" Zugang erhalten und "direkt" mit dem ukrainischen Personal kommunizieren können, erklärt die Gruppe der Direktoren für Nichtverbreitung der G7 in einer Mitteilung.

Scholz kündigt Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine an
Christine Leitner
Eine internationale Expertenkonferenz soll am 25. Oktober in Berlin über den Wiederaufbau der Ukraine beraten. Das kündigt Bundeskanzler Olaf Scholz in Prag an. Der SPD-Politiker versichert der von Russland angegriffenen Ukraine erneut dauerhafte Hilfe. "Wir werden diese Unterstützung aufrechterhalten, verlässlich und so lange wie nötig", sagt Scholz. "Das gilt für den Wiederaufbau des zerstörten Landes, der eine Kraftanstrengung von Generationen wird." Das erfordere internationale Abstimmung und eine kluge, belastbare Strategie, so der Kanzler. Darum soll es bei der Expertenkonferenz gehen, zu der Scholz nach eigenen Angaben gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einlädt.

Christine Leitner
Aus Sicht britischer Geheimdienste befindet sich Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu zunehmend in einer Position der Schwäche. Es sei wahrscheinlich, dass Offiziere und Soldaten den Minister wegen eines ineffektiven und realitätsfernen Führungsstils nicht ernst nähmen, heißt es in einem Bericht aus London. Schoigu habe den Großteil seiner Karriere vor der Berufung zum Minister im Bausektor und anderen Bereichen verbracht. Ihm fehle militärische Erfahrung.