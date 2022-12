Der ehemalige Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, ist nach eigenen Angaben in Donezk durch ukrainischen Artilleriebeschuss leicht verletzt worden. "Ich bin verletzt, ein drei mal vier Millimeter großer Splitter ist über dem rechten Schulterblatt eingedrungen", schreibt Rogosin auf Telegram. Er müsse operiert werden. Laut Medienberichten feierte der Politiker seinen 59. Geburtstag, als die Geschosse in einem Hotelrestaurant in der von Russland besetzten Stadt einschlugen. Rogosin habe auch Splitter ins Gesicht und ins Gesäß bekommen. Bei dem Angriff habe es mehrere Tote und Verletzte gegeben, so die russischen Ermittler. Er sei "mit hochpräziser Munition erfolgt, die wahrscheinlich von einem LKW aus mit einem französischen Caesar-Artilleriesystem abgefeuert wurde".



Rogosin, der im Juli von Roskosmos entlassen worden war, leitet derzeit eine Gruppe von Militärberatern, die pro-russische Separatisten in der Ukraine unterstützen. Eigenen Angaben zufolge stieg er in den vergangenen Monaten regelmäßig in dem Hotel ab, wenn er sich in Donezk aufhielt.