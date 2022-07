Ein russischer Angriff im Süden der Ukraine hat nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Todesopfer gefordert. In der Region Mykolajiw seien Menschen nahe einer Bushaltestelle getroffen worden, schreibt der Gouverneur Vitaly Kim auf Telegram. Sieben von ihnen seien verletzt worden. Die Stadt nahe dem Schwarzen Meer hatte vor dem Krieg etwa 500.000 Einwohner. Kim wirft der russischen Armee vor, Mykolajiw "am hellichten Tag zu bombardieren, wenn die Menschen ihren Besorgungen nachgehen".



In der Region Donezk wurden nach Angaben des ukrainischen Präsidentenbüros in den vergangenen 24 Stunden mindestens acht Menschen getötet und 19 weitere verletzt. In Charkiw im Nordosten des Landes wurde demnach mindestens ein Mensch getötet, sieben weitere seien verletzt worden. Die ukrainische Armee hat ihrerseits nach Angaben des Regionalgouverneurs den Bahnhof von Bryliwka in der südlichen Region Cherson zerstört, um der russischen Armee den Nachschub zu erschweren. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus den Kriegsgebieten nicht.