Anwohner in Lyssytschansk in der Region Luhansk erhalten von der russischen Armee humanitäre Hilfe neben einer Ausstellung erbeuteter ukrainischer Panzer und anderer Waffen. Das Bild stammt von Anfang Juli 2022

Selenskyj mahnt Tempo bei Gegenoffensive an +++ Separatistengebiete wollen raschen Anschluss an Russland +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Von heute an tagt die Generalvollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht anreisen. Dagegen trägt die Ukraine ihre Klage über den russischen Angriffskrieg auf die höchste Bühne der Weltöffentlichkeit. Es sei ein wichtiger Tag und er bereite seinen späteren Redebeitrag per Videoschalte vor, so Präsident Wolodymyr Selenskyj über den Beginn der UN-Generaldebatte. "Es wird wichtige Signale von unserem Staat geben", kündigte er in einer von Kiew aus verbreiteten Ansprache von Montagabend an.

Der ukrainische Staatschef soll am Mittwoch sprechen – und zwar ausnahmsweise per Videoschalte statt am Pult der Generalversammlung. Russland hatte versucht, eine Rede Selenskyjs nur für den absehbar unwahrscheinlichen Fall zuzulassen, dass er persönlich nach New York gekommen wäre. Diese Bedingung verwarfen die Mitgliedsstaaten mit Mehrheit, so dass Selenskyj nun zugeschaltet wird.

Im Kampfgeschehen mahnt der ukrainische Präsident Tempo bei der Gegenoffensive an, um schnellstmöglich normale Strukturen zu etablieren. Dagegen setzen die Separatistengebiete Donezk und Luhansk Aufrufe zu einem Volksreferendum mit dem Ziel, schnellstmöglich an Russland angegliedert zu werden.

Die Ereignisse des 209. Kriegstages im stern-Liveblog.

Tag 209 des Krieges in der Ukraine Kapitel Region Luhansk will noch im September über Beitritt zu Russland abstimmen Medwedew spricht von "geopolitischer Transformation in der Welt" Britischer Geheimdienst: Russland zieht U-Boote von der Krim ab Ukrainische Armee meldet weitere Erfolge in der Region Luhansk Luhansk und Donezk betreiben schnellen Anschluss an Russland Tim Schulze Die Ukraine reagiert gelassen auf die von Russland und den russischen Besatzungsbehörden angekündigten Referenden in den besetzten Gebieten im Osten und Süden des Landes. "Weder die Pseudoreferenden noch die hybride Mobilmachung werden etwas ändern", schreibt Außenminister Dmytro Kuleba beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Ukraine werde weiter ihr Gebiet befreien, egal, was in Russland gesagt werde.



Der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, spricht von "naiver Erpressung" und "Angstmacherei". "So sieht die Furcht vor einer Zerschlagung (der russischen Truppen) aus. Der Feind hat Angst und manipuliert auf primitive Art", schreibt der 50-Jährige im Nachrichtenkanal Telegram. Was von den russischen Besatzern übrigblieb – die Gebiete im Nordosten nach ihrer Befreiung 6000 Quadratkilometer von Russland besetzte Gebiete will die Ukraine zurückerobert haben. Fotos zeigen, wie es in der befreiten Region um Charkiw nach dem Abzug… Tim Schulze Angesichts der Funde zahlreicher Leichen in der Ukraine zeigt sich UN-Generalsekretär António Guterres besorgt. "Die jüngsten Berichte über Grabstätten in Isjum sind äußerst beunruhigend", sagt er zum Auftakt der 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Der Krieg habe insgesamt zu weitreichenden Zerstörungen mit massiven Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts geführt.

Leichenfunde in der ostukrainischen Kleinstadt Isjum. Was genau hier passiert ist, ist noch nicht geklärt . DPA Tim Schulze Im besetzten Teil der südukrainischen Region Saporischschja will die russische Militärverwaltung wie in Luhansk, Donezk und Cherson ebenfalls über den Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Das "Referendum" werde aber nur in den von Moskau kontrollierten Teilen von Saporischschja stattfinden, so der Chef der Militärverwaltung, Wladimir Rogow. Es sei alles bereit, "in den nächsten Tagen" könne abgestimmt werden, sagt Rogow. Tim Schulze Bundeskanzler Olaf Scholz wirft Russland vor den Vereinten Nationen "blanken Imperialismus" vor und sichert der Ukraine weitere Unterstützung auch mit Waffenlieferungen zu. "Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt: Er kann diesen Krieg nicht gewinnen", sagt Scholz am Dienstagabend laut vorab veröffentlichtem Redetext vor der UN-Vollversammlung in New York. "Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land." Tim Schulze Das russische Parlament nimmt im Eilverfahren Gesetzesänderungen vor, die auf eine mögliche Vorbereitung für die Verhängung des Kriegsrechts in dem Land hindeuten können. So legt die Duma etwa fest, dass Zeiten der "Mobilmachung" und des "Kriegszustandes" besonders anfällig seien für Verbrechen. Verschärft werde unter anderem in zweiter und in letzter Lesung das Strafrecht, wonach etwa die Haftstrafen für das freiwillige Eintreten in Kriegsgefangenschaft und für Plünderungen deutlich erhöht werden. Unabhängige und kremlnahe Beobachter sahen darin eine mögliche Vorbereitung des Kreml auf die Verhängung des Kriegszustandes und eine Mobilmachung. Tim Schulze Auch in der Region Cherson im Süden der Ukraine wird es am Freitag ein Referendum über den Beitritt zu Russland geben, kündigen die Behörden in diesen Minuten an. Region Luhansk will noch im September über Beitritt zu Russland abstimmen Dieter Hoss Die Separatistenführungen in den umkämpften Regionen Luhansk und Donezk in der Ostukraine haben umstrittene Referenden für den Beitritt zu Russland angesetzt. Die Abstimmungen werden vom 23. bis 27. September abgehalten, sagt der Chef des Separatistenparlaments, Denis Miroschnitschenko, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die Referenden gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes. Der frühere russische Präsident Medwedew hatte früher am Tag auf Telegram geschrieben, durch die Beitrittsreferenden würden die Separatistengebiete unwiderruflich an Russland angegliedert. Danach stünden "alle Mittel des Selbstschutzes" zur Verfügung. Die Referenden sind umstritten, da eine freie Abstimmung nicht gewährleistet erscheint. Dieter Hoss Der Einreisestopp der baltischen Staaten und Polens für Russen mit Schengen-Visum hat in Estland nach Behördenangaben bisher keine größeren Auswirkungen auf die Situation an der Grenze. Die Lage an den estnisch-russischen Grenzübergängen sei "ziemlich normal und ruhig", sagt der Leiter der Kontrollstelle in der Grenzstadt Narva, Marek Liiva. Demnach sei an den ersten eineinhalb Tagen der neuen Regelung etwa 20 russischen Staatsbürgern die Einreise verweigert worden – zumeist in Narva im Osten des baltischen Landes. "Die Reaktionen auf die Einreiseverbote sind ruhig gewesen, und es hat keine Zwischenfälle an den Grenzstationen gegeben", so Liiva. Offenbar hätten sich die entsprechenden Informationen gut verbreitet. Dieter Hoss Slowenien und Deutschland sind sich nach slowenischen Angaben über einen Ringtausch als Militärhilfe für die Ukraine einig. Demnach gibt Slowenien 28 alte Kampfpanzer M-55S an das von Russland angegriffene Land ab. Das teilte der slowenische Ministerpräsident Robert Golob in Ljubljana nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit. Aus Deutschland bekomme es dafür 35 schwere Militärlastwagen und 5 Tankwagen, hieß es am Montagabend. Aus Berlin steht eine offizielle Bestätigung noch aus. Dieter Hoss Die Ukraine kann in Kürze mit weiteren EU-Finanzhilfen in Höhe von fünf Milliarden Euro rechnen. Die EU-Staaten haben die Milliardenhilfe formell angenommen, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilt. Damit nimmt das Finanzpaket seine letzte Hürde und dürfte somit bald ausgezahlt werden. Das Darlehen soll dafür sorgen, dass der ukrainische Staat und wichtige Infrastruktur trotz des russischen Kriegs gegen das Land weiter funktionieren können, so der tschechische Finanzminister Zbynek Stanjura. Das Darlehen wird durch nationale Garantien der EU-Länder gestützt, da im aktuellen EU-Haushalt nach Kommissionsangaben nicht mehr ausreichend Ressourcen verfügbar sind. Das Geld ist Teil eines im Mai angekündigten Hilfspakets über insgesamt neun Milliarden Euro. Dieter Hoss Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Rückgabe der Russland besetzten Gebiete an die Ukraine gefordert. "Wenn in der Ukraine ein Frieden hergestellt werden soll, wird natürlich die Rückgabe des besetzten Landes wirklich wichtig. Das wird erwartet", sagte Erdogan in einem Interview vom US-Sender PBS am Montagabend veröffentlichten Interview. "Die besetzten Gebiete werden an die Ukraine zurückgegeben." Genauso müsse die von Russland annektierte Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgegeben werden. Die Türkei bereits in der Vergangenheit die Annexion der Krim 2014 verurteilt und immer wieder auf die Achtung der Souveränität der Ukraine gepocht. Bemerkenswert ist, dass Ankara trotzdem gute Beziehung zu Moskau pflegt und zuletzt erfolgreich bei der Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine erfolgreich war. Medwedew spricht von "geopolitischer Transformation in der Welt" Dieter Hoss Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat Beitrittsreferenden in den von Moskau besetzten Gebieten in der Ukraine gefordert, um diese unwiderruflich an Russland anzugliedern. "Nach ihrer Durchführung und der Aufnahme der neuen Territorien in den Bestand Russlands nimmt die geopolitische Transformation in der Welt unumkehrbaren Charakter an", schreibt er auf seinem Telegram-Kanal. Russland könne nach dem Beitritt der Gebiete "alle Mittel des Selbstschutzes" anwenden. Die Separatisten in Donezk und Luhansk hatten angesichts des jüngsten ukrainischen Vormarsches eine schnelle Durchführung solcher Abstimmungen gefordert. Dieter Hoss Die russischen Ermittlungsbehörden haben einem Medienbericht zufolge den Direktor eines großen Rüstungsbetriebs wegen Betrugsverdacht festgenommen. "Juri Schumski, Generaldirektor des Staatsbetriebs 'Swerdlow-Werk', eines der landesweit größten Unternehmen zur Herstellung von Sprengstoff, wurde festgenommen", schreibt die Tageszeitung "Kommersant" in ihrer Montagsausgabe. Es soll um Exportgeschäfte mit Nato-Ländern gehen, die über Mittelsmänner unter anderem in der Schweiz und Österreich abgewickelt worden seien. Schumski wurde erst kurz vor Kriegsbeginn zum Direktor der Fabrik ernannt. Offiziell geht es um einen reinen Betrugsfall: Über Briefkastenfirmen seien sieben bis zehn Prozent der Vertragssumme abgezwackt worden, heißt es. Der Duma-Abgeordnete Dmitri Kusnezow, der die Untersuchungen gefordert hatte, sprach nach der Festnahme von einer "Selbstreinigung" der Branche. Ein politischer Hintergrund ist aber nicht auszuschließen.