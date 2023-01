Die Panzerdebatte sorgt zusehends für Spannungen in der Ampelkoalition. Nun wirft Grünen-Außenpolitiker Anton Hofreiter dem Kanzler vor, durch sein Zögern bei der Leopard-Lieferung dem Ansehen Deutschlands zu schaden. "Ganz erheblichen Schaden haben wir dadurch angerichtet, insbesondere in Ost- und Mitteleuropa, aber auch in anderen Ländern und inzwischen auch international", sagt Hofreiter im Fernsehsender Phoenix. Er weist zugleich darauf hin, dass Deutschland der Ukraine bereits sehr viele Waffen geliefert habe. "Deshalb ist es umso tragischer, dass man mit ungeschicktem Handeln in einzelnen Bereichen - und obwohl wir so viel tun - so viel Ansehen zerdeppert hat", so Hofreiter.