Frankreichs Nationalfeiertag im Zeichen des Ukraine-Kriegs +++ Ukraine attackiert von Russland besetztes Gebiet Cherson +++ Kiew hofft auf US-Raketen mit größerer Reichweite +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht in den 141. Tag. In Sachen Getreideexporte keimt Hoffnung auf: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich optimistisch hinsichtlich eines Auswegsim Streit um die russische Seeblockade. Bei den Gesprächen zwischen Vertretern der Vereinten Nationen, der Ukraine, Russlands und der Türkei in Istanbul sei ein "entscheidender Schritt" in Richtung einer Lösung des Getreidekonflikts gemacht worden, so UN-Generalsekretär António Guterres in New York.

Auch im Zwist im Kaliningrad-Transit könnte es Fortschritte geben. Die EU-Kommission hat nach Protesten und Drohungen aus Moskau neue Leitlinien zum Transitverkehr zwischen Russland und dessen Ostsee-Exklave Kaliningrad erstellt.

Währenddessen gehen die Gefechte im Osten der Ukraine weiter. Im Gebiet Donezk haben die von der russischen Armee unterstützten Separatisten Gebietsgewinne bei der Kleinstadt Soledar für sich reklamiert.

Tag 141 im Ukraine-Krieg Kapitel Frankreichs Nationalfeiertag geprägt vom Ukraine-Krieg Zwölf Tote nach Raketenangriff auf Winnyzja Kiew hofft auf US-Raketen mit größerer Reichweite Separatisten melden Gebietsgewinne um Kleinstadt Soledar Leonie Scheuble Wenn es nach dem Kreml geht, liegt die Wiederinbetriebnahme der Gas-Pipeline Nord Stream 1 nach den aktuellen Wartungsarbeiten im Verantwortungsbereich des Westens. "Was den Betrieb der Gaspipeline in der Zukunft betrifft, so wird viel von unseren Partnern abhängen – sowohl in Bezug auf die Nachfrage nach Gas als auch in Bezug auf die Verhinderung negativer Auswirkungen unrechtmäßiger restriktiver Maßnahmen", verkündet die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut der Agentur Interfax.



Sacharowa verweist konkret auf den Fall einer Turbine, die in Kanada überholt, dann aber aufgrund westlicher Sanktionen nicht nach Russland zurückgeliefert wurde. Mittlerweile hat Kanada allerdings entschieden, die Turbine an Deutschland zu übergeben. Russland hatte im Juni die Gas-Lieferungen nach Deutschland deutlich gedrosselt und das mit dem fehlenden Teil begründet. Link Copy link Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Frankreichs Nationalfeiertag geprägt vom Ukraine-Krieg Leonie Scheuble Trotz des Ukraine-Kriegs bleibt die EU einer Denkfabrik-Analyse zufolge vorerst der Hauptabnehmer für russisches Öl. Medienberichte über angeblich große Öl-Importmengen nach China und Indien hätten einen anderen und damit irreführenden Eindruck erweckt, schreibt das Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) in Helsinki in einer aktuellen Analyse. Die EU sei im Juni für 51 Prozent der Öl-Exporte aus Russland verantwortlich gewesen, China für 25 Prozent und Indien lediglich für 4 Prozent. Andere G7- und Nato-Länder seien für 9 Prozent verantwortlich gewesen.

Insgesamt sehe man während des Kriegsverlaufs einen Trend, dass Russland weniger fossile Brennstoffe exportiere. Auch sei der Anteil der EU daran über die Monate gesunken. Unter EU-Ländern waren zuletzt Deutschland, die Niederlande, die Türkei und Italien die größten Importeure. Link Copy link Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Leonie Scheuble Frankreich feiert heute Nationalfeiertag und erinnert damit an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution gesehen wird. Wie so vieles steht auch die traditionelle Militärparade dieses Jahr unter dem Einfluss des Kriegs in der Ukraine. Unter dem Motto "Die Flamme teilen" möchte Präsident Emmanuel Macron Frankreichs bei den Feierlichkeiten strategische Solidarität mit seinen Partnern zeigen. Die Parade zu Fuß über die Pariser Prachtstraße Champs-Élysées eröffnen eingeladene Soldaten aus den baltischen Staaten, Polen, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und der Slowakei. Hinter ihnen marschieren französische Militärs, die an der Nato-Ostflanke im Einsatz sind.



Auf Twitter findet Macron Lobworte für die französische Armee. Der Krieg sei zurück in Europa und man habe sich angepasst. Die Parade soll zeigen, wie Frankreich als Ausbildungs- und Stabilisierungsmacht schnell und entschieden auf die aktuellen Herausforderungen reagiere. Gleichzeitig will das Motto zur Einigkeit aufrufen und an den Widerstand erinnern. “La guerre a ressurgi sur notre continent. Nous nous sommes adaptés. En mer, notamment en Méditerranée orientale, dans les airs, notamment dans les pays baltes,… Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Copy link Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Zwölf Tote nach Raketenangriff auf Winnyzja Leonie Scheuble Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Großstadt Winnyzja im Westen des Landes sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwölf Menschen getötet worden. Weitere 90 Menschen seien verletzt worden, wie der Vizechef des Präsidentenbüros in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, mitteilt. Nach Angaben des Zivilschutzes sind 14 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Drei Raketen sollen in einem Bürozentrum eingeschlagen sein, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei und rund 50 parkende Autos erfasst habe.



Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von einem "offenen terroristischen Akt". Russland töte jeden Tag Zivilisten und greife mit Raketen zivile Objekte an, in denen sich keine Soldaten aufhielten, schreibt er bei Telegram. „ "Unmenschen. Mörderstaat. Terrorstaat." “ Wolodymyr Selenskyj Link Copy link Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Leonie Scheuble Die ukrainische Armee greift eigenen Angaben zufolge erneut Ziele im von Russland besetzten Gebiet Cherson im Süden des Landes an. Dem Sprecher der Odessaer Militärverwaltung, Serhij Bratschuk, zufolge wurden in der Stadt Nowa Kachowka zwei Kommandopunkte und ein Landeplatz attackiert. Das Kommando Süd teilte in der Nacht mit, es seien 13 feindliche Soldaten getötet und mehrere gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden. Das ließ sich zunächst nicht überprüfen. Die in Nowa Kachowka eingesetzte prorussische Verwaltung spricht von insgesamt 30 ukrainischen Raketen, die abgefeuert worden seien. Ein Großteil sei jedoch abgefangen worden, heißt es weiter. Den russischen Angaben zufolge soll niemand getötet worden sein. Link Copy link Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Yannik Schüller Der Chefankläger des Weltstrafgerichtes, Karim Khan, hat die internationale Gemeinschaft bei der Eröffnung einer internationalen Konferenz zur Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine dazu aufgerufen, sich für die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine stark zu machen.



Mehr als 30 Minister und Ankläger Europas sowie anderer westlicher Staaten beraten in Den Haag über gemeinsame Strategien, Kriegsverbrechen in der Ukraine strafrechtlich zu verfolgen. Die Konferenz wurde von der EU-Kommission, dem niederländischen Außenministerium und dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshof einberufen.





„ Das Recht kann kein Zuschauer sein

“ Karim Khan, Chefankläger des Weltstrafgerichtes Link Copy link Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich optimistisch, dass sein Land bald wieder Getreide exportieren kann. In der Türkei hatten zuvor international vermittelte Gespräche über eine Beendigung der russischen Seeblockade im Schwarzen Meer nach UN-Angaben einen Durchbruch gebracht.

Laut Selenskyj stehen die Chancen gut, dass die blockierten Getreideexporte bald freigegeben werden. "Die ukrainische Delegation hat mir mitgeteilt, dass es einige Fortschritte gibt", sagte er in seiner Videoansprache am Mittwoch zu den Verhandlungen in der Türkei über die Aufhebung der Seeblockade ukrainischer Häfen durch die russische Marine. Gelinge es, die russische Bedrohung der Schifffahrt im Schwarzen Meer zu beenden, werde die globale Lebensmittelkrise an Schärfe verlieren, versicherte Selenskyj. Die Ukraine ist die "Kornkammer Europas" – der Krieg treibt die Weizenpreise nach oben Die Ukraine ist einer der wichtigsten Weizenexporteure der Welt. Der Krieg in der Ukraine beeinflusst auch den Anbau und die Ernte. Was das für den Verbraucher … Link Copy link Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Yannik Schüller Auf Einladung der Niederlande treffen sich heute in Den Haag hochrangige Ankläger und befassen sich mit Fragen zur Strafverfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine.



Beteiligt sind auch der Chefankläger des Weltstrafgerichts, Karim Khan, sowie die Justizbehörde der Europäischen Union, Eurojust. Videobotschaften sind geplant von US-Außenminister Antony Blinken, dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sowie von Selenskyj. Link Copy link Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Kiew hofft auf US-Raketen mit größerer Reichweite Yannik Schüller Währenddessen hofft die Ukraine auf Raketen aus den USA mit größerer Reichweite. Man führe "auf allen Ebenen" Gespräche mit US-Vertretern, so sagte Fedir Wenislawskyj, Mitglied des Verteidigungsausschusses im Parlament.

Bislang verfüge die Armee für die Himars-Raketenwerfer nur über Geschosse mit einer Reichweite von rund 70 Kilometern. Es existieren jedoch auch Raketen für Ziele in gut 300 und 500 Kilometer Entfernung. Link Copy link Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Separatisten melden Gebietsgewinne um Kleinstadt Soledar Yannik Schüller Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



der Krieg in der Ukraine geht in den 141. Tag. Nach eigenen Angaben haben die von der russischen Armee unterstützten Separatisten Gebiete um die Kleinstadt Soledar im Osten der Ukraine für sich reklamiert.



Der Separatistenvertreter Witali Kisseljow rechne mit einer Eroberung der Stadt innerhalb der nächsten zwei Tage. Der Militärverwaltungschef der Kleinstadt, Serhij Hoschko, hat dem allerdings widersprochen. Die ukrainischen Truppen hätten den "Versuch der russischen Armee" erfolgreich zurückgeschlagen. Link Copy link Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tickaroo Live Blog Software