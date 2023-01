Die Diskussion über Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine geht auch in der neuen Woche weiter. "Es kommt ganz entscheidend darauf an, dass Deutschland und dass auch die Nato nicht Kriegspartei wird", sagt SPD-Chefin Esken in der ARD zur Frage möglicher Kampfjet-Lieferungen. Die Bundesregierung sei in sehr enger Abstimmung gerade mit den USA. Es komme entscheidend darauf an, die aktuelle Situation immer wieder zu bewerten, sagt Esken.



Auch im Talk von Anne Will ging es am Sonntagabend um das Thema. Hier erhielt Bundeskanzler Olaf Scholz viel Unterstützung für seine Entscheidung, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern: