Die US-Polizei hat einem Medienbericht zufolge Anwesen eines russischen Milliardärs durchsucht, der unter die wegen Moskaus Einmarsch in der Ukraine verhängten Sanktionen fällt. Der Besitzer der Anwesen sei der Oligarch Viktor Wekselberg, berichtet der Fernsehsender NBC. Unter anderem seien Polizisten gesehen worden, wie sie am Donnerstag (Ortszeit) Kisten aus einer Wohnung in der mondänen Park Avenue in New York trugen.





Auch in einem Haus auf den Hamptons, der Luxus-Ferienregion nahe der US-Metropole, fand den Angaben zufolge eine Razzia statt. Beide Anwesen gehörten ganz klar Wekselberg, berichtet NBC unter Berufung auf Dokumente des Finanzministeriums. Zudem sei auch ein Haus auf der Reichen-Insel Fisher Island bei Miami durchsucht worden, das vermutlich dem russischen Milliardär gehöre. Wekselberg ist Chef der Renova-Gruppe, einem in Moskau ansässigen Firmenkonglomerat.