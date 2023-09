Володимир Зеленський on Twitter

We’ve made progress on the battlefield in the last week.Moving forward in the Tavria and Bakhmut directions. Holding positions in the Kupiansk, Lyman, Avdiivka, and Mariinka directions.I thank all of our warriors for making this possible. Ukraine has the initiative each week. pic.twitter.com/K8L4V0zlFZ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2023