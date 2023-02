Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist auf dem Weg nach Kiew, um Präsident Selenskyj zu treffen. Wie der italiensiche Fernsehsender TG24 berichtet, stieg Meloni in der Nacht in Polen in einen Zug, der am Vormittag in der ukrainischen Hauptstadt erwartet wird. Gestern Abend hatte Meloni mit US-Präsident Joe Biden telefoniert, der gerade von einem Besuch in Kiew zurückgekommen war. Meloni und Biden sprachen über die enge Zusammenarbeit Italiens und der USA bei der Unterstützung der Ukraine, unter anderem in Sicherheits-, Wirtschafts- und humanitären Fragen, wie es in einer Erklärung der italienischen Regierung heißt.