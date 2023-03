EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich zurückhaltend zur Frage möglicher Sanktionen gegen China geäußert, falls die Volksrepublik Waffen an Russland liefern sollte.



"Bisher haben wir keine Beweise dafür. Aber man muss jeden Tag das beobachten", sagte sie gestern bei einem Auftritt mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg nördlich von Berlin. Ein Journalist hatte gefragt, ob man von US-Seite konkrete Beweise dafür erhalten habe, dass China Waffenlieferungen an Russland erwäge.