Die Ukraine bestätigt einen Austausch der Wagner-Söldner in den Vororten von Bachmut gegen reguläre russische Soldaten. Kämpfer der Privatarmee seien aber noch in der Stadt selbst, erklärt Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar in den sozialen Medien. Die ukrainischen Streitkräfte würden derzeit die Vororte im Südwesten von Bachmut kontrollieren, so Maljar. Der Feind versuche, den Vormarsch der Kiewer Truppen an den Flanken durch Artilleriefeuer zu stoppen. Zudem zögen die Russen zusätzliche Kräfte zusammen, um ihre Flanken zu sichern. Laut der Vizeministerin wurden auch Vorstöße der russischen Truppen in verschiedenen Richtungen zurückgeschlagen und verhindert.



Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte zuvor den Abzug der eigenen Kämpfer aus Bachmut und die komplette Übergabe der Stadt an reguläre russische Truppen bis zum 1. Juni angekündigt. Die Wagner-Söldner würden sich zur Erholung und Vorbereitung auf die nächsten Einsätze in ihre Lager zurückziehen. Die Angaben der Kriegsparteien zum Verlauf der Kämpfe lassen sich meist nicht unmittelbar unabhängig überprüfen.