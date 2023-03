Russland hält trotz massiver Kritik aus dem Ausland an seinem Plan fest, taktische Atomwaffen im Nachbarland Belarus zu stationieren. "Solch eine Reaktion kann natürlich russische Pläne nicht beeinflussen", so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin spricht hingegen von einem "weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung". Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Samstag im Staatsfernsehen erklärt, er habe mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko die Stationierung von Atomwaffen auf belarussischem Gebiet vereinbart.