Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind von dort mehr als 800.000 Menschen in die Slowakei gekommen. Vom 24. Februar bis gestern registrierten die slowakischen Behörden 802.439 Grenzübertritte aus dem Nachbarland, wie das Innenministerium in Bratislava mitteilt. Die selbst nur 5,5 Millionen Einwohner zählende Slowakei gehört damit zu den EU-Ländern, die gemessen an der Bevölkerungszahl die meisten Ukraine-Flüchtlinge zumindest vorübergehend aufgenommen haben. Zuletzt seien aber mehr Menschen in die Ukraine zurückgekehrt als von dort neu ins Land gekommen. Bis gestern zählten die slowakischen Behörden 571.129 Rückkehrer, die die Grenze seit 24. Februar Richtung Ukraine überquerten. Das slowakische Innenministerium betrachtet die Situation an der Grenze als weitgehend entspannt.