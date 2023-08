Viel los im Luftraum über Europa: Jetzt meldet Großbritannien das Abfangen zweier russischer Seefernaufklärer im internationalen Luftraum nördlich von Schottland, also im nördlichen Nato-Luftüberwachungsgebiet. Der britische "Guardian" zitiert Verteidigungsminister James Heappey mit den Worten: "Bereit, jeder potenziellen Bedrohung des britischen Hoheitsgebietes begegnen zu können, starteten heute Morgen Piloten mit ihren Typhoon-Kampfjets, um zwei russische Langstreckenbomber abzufangen, die nördlich der Shetland-Inseln vorbeiflogen."



Das russische Militär hatte heute in einer Erklärung mitgeteilt, dass mehrere seiner strategischen Bomber und Jagdflugzeuge "geplante Flüge" über internationalen Gewässern in der Ostsee, der Barentssee und der Norwegischen See sowie nahe dem Osten Russlands in Ostsibirien, der Beaufortsee und der Tschuktschensee absolviert hätten.