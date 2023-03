Nach dem russischen Angriff bei Kiew beklagt Präsident Selenskyj auf Twitter eine neue "Nacht des russischen Terrors". Er kündigt weiterhin entschlossenen Kampf an, um Russland zu besiegen. "Der Erfolg der ukrainischen Streitkräfte zu Land, in der Luft und zur See bringt den Frieden wirklich näher", schreibt er. Neuesten ukrainischen Angaben zufolge wurden bei dem Drohnenangriff mehrere Menschen getötet und verletzt. In der Stadt Rschyschtschiw nahe der Hauptstadt seien mindestens drei Menschen getötet worden, teilt die Militärverwaltung mit. Unter den Trümmern des Wohnheims einer Berufsschule würden noch vier Verschüttete vermutet. Etwa 20 Verletzte mussten demnach ins Krankenhaus gebracht werden. Die Behörden veröffentlichten in sozialen Netzwerken Bilder, auf denen schwer beschädigte Gebäude und Trümmer zu sehen sind.



Nach Angaben aus Kiew wurden in der Nacht bei russischen Angriffen auf die Ukraine 16 von 21 Drohnen zerstört. Acht davon seien in Kiew abgeschossen worden. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.