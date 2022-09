Szene in Lyssytschansk in der Separatistenregion Luhansk (Juli 2022). Die Region will noch im September eine Referendum über Beitritt zu Russland abhalten.

Selenskyj mahnt Tempo bei Gegenoffensive an +++ Separatistengebiete wollen raschen Anschluss an Russland +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Von heute an tagt die Generalvollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht anreisen. Dagegen trägt die Ukraine ihre Klage über den russischen Angriffskrieg auf die höchste Bühne der Weltöffentlichkeit. Es sei ein wichtiger Tag und er bereite seinen späteren Redebeitrag per Videoschalte vor, so Präsident Wolodymyr Selenskyj über den Beginn der UN-Generaldebatte. "Es wird wichtige Signale von unserem Staat geben", kündigte er in einer von Kiew aus verbreiteten Ansprache von Montagabend an.

Der ukrainische Staatschef soll am Mittwoch sprechen – und zwar ausnahmsweise per Videoschalte statt am Pult der Generalversammlung. Russland hatte versucht, eine Rede Selenskyjs nur für den absehbar unwahrscheinlichen Fall zuzulassen, dass er persönlich nach New York gekommen wäre. Diese Bedingung verwarfen die Mitgliedsstaaten mit Mehrheit, so dass Selenskyj nun zugeschaltet wird.

Im Kampfgeschehen mahnt der ukrainische Präsident Tempo bei der Gegenoffensive an, um schnellstmöglich normale Strukturen zu etablieren. Dagegen setzen die Separatistengebiete Donezk und Luhansk Aufrufe zu einem Volksreferendum mit dem Ziel, schnellstmöglich an Russland angegliedert zu werden.

Die Ereignisse des 209. Kriegstages im stern-Liveblog.

Tag 209 des Krieges in der Ukraine Kapitel Region Luhansk will noch im September über Beitritt zu Russland abstimmen Medwedew spricht von "geopolitischer Transformation in der Welt" Britischer Geheimdienst: Russland zieht U-Boote von der Krim ab Ukrainische Armee meldet weitere Erfolge in der Region Luhansk Luhansk und Donezk betreiben schnellen Anschluss an Russland Tim Schulze Auch in der Region Cherson im Süden der Ukraine wird es am Freitag ein Referendum über den Beitritt zu Russland geben, kündigen die Behörden in diesen Minuten an. September abgehalten, sagt der Chef des Separatistenparlaments, Denis Miroschnitschenko, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die Referenden gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes. Der frühere russische Präsident Medwedew hatte früher am Tag auf Telegram geschrieben, durch die Beitrittsreferenden würden die Separatistengebiete unwiderruflich an Russland angegliedert. Danach stünden "alle Mittel des Selbstschutzes" zur Verfügung. Die Referenden sind umstritten, da eine freie Abstimmung nicht gewährleistet erscheint.

Dieter Hoss Der Einreisestopp der baltischen Staaten und Polens für Russen mit Schengen-Visum hat in Estland nach Behördenangaben bisher keine größeren Auswirkungen auf die Situation an der Grenze. Die Lage an den estnisch-russischen Grenzübergängen sei "ziemlich normal und ruhig", sagt der Leiter der Kontrollstelle in der Grenzstadt Narva, Marek Liiva. Demnach sei an den ersten eineinhalb Tagen der neuen Regelung etwa 20 russischen Staatsbürgern die Einreise verweigert worden – zumeist in Narva im Osten des baltischen Landes. "Die Reaktionen auf die Einreiseverbote sind ruhig gewesen, und es hat keine Zwischenfälle an den Grenzstationen gegeben", so Liiva. Offenbar hätten sich die entsprechenden Informationen gut verbreitet.

Dieter Hoss Slowenien und Deutschland sind sich nach slowenischen Angaben über einen Ringtausch als Militärhilfe für die Ukraine einig. Demnach gibt Slowenien 28 alte Kampfpanzer M-55S an das von Russland angegriffene Land ab. Das teilte der slowenische Ministerpräsident Robert Golob in Ljubljana nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit. Aus Deutschland bekomme es dafür 35 schwere Militärlastwagen und 5 Tankwagen, hieß es am Montagabend. Aus Berlin steht eine offizielle Bestätigung noch aus.

Dieter Hoss Die Ukraine kann in Kürze mit weiteren EU-Finanzhilfen in Höhe von fünf Milliarden Euro rechnen. Die EU-Staaten haben die Milliardenhilfe formell angenommen, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilt. Damit nimmt das Finanzpaket seine letzte Hürde und dürfte somit bald ausgezahlt werden. Das Darlehen soll dafür sorgen, dass der ukrainische Staat und wichtige Infrastruktur trotz des russischen Kriegs gegen das Land weiter funktionieren können, so der tschechische Finanzminister Zbynek Stanjura. Das Darlehen wird durch nationale Garantien der EU-Länder gestützt, da im aktuellen EU-Haushalt nach Kommissionsangaben nicht mehr ausreichend Ressourcen verfügbar sind. Das Geld ist Teil eines im Mai angekündigten Hilfspakets über insgesamt neun Milliarden Euro.

Dieter Hoss Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Rückgabe der Russland besetzten Gebiete an die Ukraine gefordert. "Wenn in der Ukraine ein Frieden hergestellt werden soll, wird natürlich die Rückgabe des besetzten Landes wirklich wichtig. Das wird erwartet", sagte Erdogan in einem Interview vom US-Sender PBS am Montagabend veröffentlichten Interview. "Die besetzten Gebiete werden an die Ukraine zurückgegeben." Genauso müsse die von Russland annektierte Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgegeben werden. Die Türkei bereits in der Vergangenheit die Annexion der Krim 2014 verurteilt und immer wieder auf die Achtung der Souveränität der Ukraine gepocht. Bemerkenswert ist, dass Ankara trotzdem gute Beziehung zu Moskau pflegt und zuletzt erfolgreich bei der Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine erfolgreich war.

Medwedew spricht von "geopolitischer Transformation in der Welt" Dieter Hoss Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat Beitrittsreferenden in den von Moskau besetzten Gebieten in der Ukraine gefordert, um diese unwiderruflich an Russland anzugliedern. "Nach ihrer Durchführung und der Aufnahme der neuen Territorien in den Bestand Russlands nimmt die geopolitische Transformation in der Welt unumkehrbaren Charakter an", schreibt er auf seinem Telegram-Kanal. Russland könne nach dem Beitritt der Gebiete "alle Mittel des Selbstschutzes" anwenden. Die Separatisten in Donezk und Luhansk hatten angesichts des jüngsten ukrainischen Vormarsches eine schnelle Durchführung solcher Abstimmungen gefordert.

Dieter Hoss Die russischen Ermittlungsbehörden haben einem Medienbericht zufolge den Direktor eines großen Rüstungsbetriebs wegen Betrugsverdacht festgenommen. "Juri Schumski, Generaldirektor des Staatsbetriebs 'Swerdlow-Werk', eines der landesweit größten Unternehmen zur Herstellung von Sprengstoff, wurde festgenommen", schreibt die Tageszeitung "Kommersant" in ihrer Montagsausgabe. Es soll um Exportgeschäfte mit Nato-Ländern gehen, die über Mittelsmänner unter anderem in der Schweiz und Österreich abgewickelt worden seien. Schumski wurde erst kurz vor Kriegsbeginn zum Direktor der Fabrik ernannt. Offiziell geht es um einen reinen Betrugsfall: Über Briefkastenfirmen seien sieben bis zehn Prozent der Vertragssumme abgezwackt worden, heißt es. Der Duma-Abgeordnete Dmitri Kusnezow, der die Untersuchungen gefordert hatte, sprach nach der Festnahme von einer "Selbstreinigung" der Branche. Ein politischer Hintergrund ist aber nicht auszuschließen.

Dieter Hoss Die Gasspeicher sind für den Winter mittlerweile zu 90 Prozent gefüllt. Das geht aus Daten der europäischen Plattform zur Gasspeicherung (Agsi) hervor. Demnach liegt der Wert aktuell bei 90,7 Prozent. Bis November sollen es laut Verordnung 95 Prozent sein. Mit dem Gas aus den Speichern soll Deutschland trotz des Lieferstopps von russischem Gas durch den Winter kommen. Derzeit erhält Deutschland Erdgas über Pipelines etwa aus Norwegen und den Niederlanden. Zum Jahreswechsel sollen die ersten zwei Terminals in Betrieb sein, wo verflüssigtes Erdgas (LNG) wieder gasförmig gemacht und ins deutsche Netz eingespeist wird.

Britischer Geheimdienst: Russland zieht U-Boote von der Krim ab Dieter Hoss Nach Erkenntnissen des britischen Geheimdienstes hat das Kommando der russischen Schwarzmeerflotte offenbar seine U-Boote der sogenannten Kilo-Klasse von ihrem Heimathafen Sewastopol auf der Krim nach Noworossijsk in der Region Krasnodar im Süden Russlands verlegt. U-Boote der Kilo-Klasse sind konventionell angetrieben und eignen sich zur Bekämpfung von U-Booten und Überwasserschiffen, zum Legen von Minen und zu Patrouillenfahrten. Der Geheimdienst hält das für eine Reaktion auf die verbesserte Möglichkeiten der Ukraine zu Langstrecken-Angriffen. Die Sicherung der Stützpunkte der Schwarzmeerflotte gilt als ein Beweggrund der Annexion der Krim im Jahr 2014. Diese Absicherung sei nun durch die russische Aggression selbst untergraben worden, urteilen die Briten. "Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/gmR2GIiKs1 … Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen.

Dieter Hoss Abgetrennte Pfoten und Verletzungen an Ohren und am Schwanz: In der Ukraine haben Helfer einen schwer misshandelten Hund gefunden, der inzwischen am Niederrhein dank Beinprothesen erste Schritte auf seinen Ersatzpfoten macht. Der prominente Tierschützer Ralf Seeger – aus dem Fernsehen bekannt aus der Vox-Dokuserie "Harte Hunde" – nahm den jungen Terrier-Mischling in seine Obhut, wie er berichtet. 