Nach der Festnahme ihres Reporters Evan Gershkovich in Russland sieht das "Wall Street Journal" die US-Regierung in der Pflicht, Druck für dessen Freilassung zu machen. "Präsident Wladimir Putin ist jetzt für die Gesundheit und Sicherheit von Evan Gershkovich verantwortlich und die Regierung Biden hat die Pflicht, auf seine Freilassung zu drängen", kommentiert die Zeitung die Festnahme. Kriminelle Anführer würden weiterhin kriminelle Dinge machen, wenn sie glaubten, dass sie keinen Preis dafür zahlen müssten. "Die Regierung Biden wird eine diplomatische und politische Eskalation in Betracht ziehen müssen." Das "WSJ" pocht auf die Ausweisung des russischen Botschafters in den USA sowie aller in dem Land arbeitenden russischen Journalisten als "das Mindeste", was zu erwarten wäre. "Die erste Pflicht der US-Regierung ist es, ihre Bürger zu schützen und zu viele Regierungen glauben heute, sie könnten Amerikaner ungestraft verhaften und inhaftieren."



Ein Gericht in Moskau hatte gestern Haftbefehl wegen Spionageverdachts gegen Gershkovich erlassen. Die US-Regierung verurteilte die Inhaftierung des US-Bürgers "aufs Schärfste". Das US-Außenministerium stehe in direktem Kontakt mit der russischen Regierung und bemühe sich aktiv darum, Gershkovich konsularischen Zugang zu verschaffen.