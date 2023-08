Der in Moskau geborene Schriftsteller Wladimir Kaminer ("Russendisko") hofft auf Widerstand in Russland gegen die dortige Staatsführung um Präsident Wladimir Putin. Dies könnten Menschen wie zum Beispiel ein "Offizier mit Ehrenkodex" sein, sagte er dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. "Sie haben eine einmalige Gelegenheit, alles einem Rentner in die Schuhe zu schieben, und zu sagen, wir haben nichts damit zu tun, das war sein Krieg."

Putin sei jemand, den man in Russland als "Garagenrentner" bezeichne, so der Schriftsteller. "Das waren jene, die gerne hinter der Garage über geopolitische Probleme sprechen, "früher war alles besser, wie dumm Amerika ist". Das ist, solange dieser Mann nicht im Präsidentensessel sitzt, okay, aber wenn du in einem Land lebst, das von diesem Rentner geführt wird, eine Katastrophe. Ich hoffe, das hat alles bald ein Ende."

Der Krieg in der Ukraine sei auch eine Tragödie für Russland. "Die Häuser stehen zwar, aber die innere Zersetzung des Staates und der Gesellschaft ist nicht zu übersehen", betonte Kaminer. Das Volk sei unwissend in den Krieg gestürzt worden.