Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sieht einreisende russische Wagner-Kämpfer als mögliche Bereicherung für seine eigene Armee. "Die Leute verstehen nicht, dass wir pragmatisch an die Sache herangehen", sagt Lukaschenko der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta zufolge. "Sie standen an vorderster Front, das sind Angriffstrupps", fügt der Machthaber hinzu, der für seinen brutalen Führungsstil bekannt ist. Die Wagner-Leute könnten beispielsweise berichten, welche Waffen gut funktioniert hätten und welche nicht, wie man erfolgreich angreife oder sich verteidige. "Das ist sehr wertvoll. Das müssen wir uns von den Wagner-Kämpfern holen", so Lukaschenko weiter.





Lukaschenko, ein enger Verbündeter von Kremlchef Wladimir Putin, hatte offziellen Angaben zufolge am Samstag in dem kurzzeitigen Aufstand der Wagner-Söldnereinheiten zwischen Putin und dem Söldnerchef Jewgeni Prigoschin vermittelt und diesen zum Aufgeben überredet. Im Gegenzug sicherte der Kreml Prigoschin Straffreiheit zu.





Nach Angaben Lukaschenkos ist Prigoschin inzwischen in Belarus eingetroffen. Der Machthaber widersprach aber Gerüchten, wonach in seinem Land bereits Unterkünfte für die Wagner-Kämpfer errichtet wurden. Die Söldner seien derzeit noch in ihren Lagern in Luhansk. "Aber wenn sie das wollen – und ich verstehe das so, dass sie sich schon einige Standorte anschauen – dann bringen wir sie unter. Baut Zelte auf, bitte sehr", sagt Lukaschenko demnach weiter.