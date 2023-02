Die Ukraine kann nach französischen Angaben nicht mit schnellen Kampfjet-Lieferungen rechnen.



Dies sei keinesfalls "in den kommenden Wochen" möglich, so Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Morgen zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Er schließe aber nichts grundsätzlich aus, betonte Macron.