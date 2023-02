Ex-Kremlchef Dmitri Medwedew weist Forderungen von US-Präsident Joe Biden nach einem Rückzug aus der Ukraine zurück. "Wenn die USA aufhören, Waffen an das Regime in Kiew zu liefern, dann endet der Krieg", schreibt der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates auf Telegram. "Wenn Russland die militärische Spezialoperation beendet ohne einen Sieg, dann wird es Russland nicht mehr geben, es wird in Teile zerrissen." Zugleich kritisiert Medwedew, dass Biden sich gestern von Warschau aus vor polnischen Bürgern an das russische Volk wandte. "Wer ist überhaupt dieser seltsame Opa, der mit verlorenem Blick aus Polen spricht? Warum appelliert er an das Volk eines anderen Landes in einer Zeit, da er genügend Probleme im eigenen Land hat?"



Biden hatte gestern in Warschau eine Rede gehalten und dabei den Menschen in Russland zugesichert: "Die Vereinigten Staaten und die europäischen Nationen wollen Russland nicht kontrollieren oder zerstören." Der Westen habe vor Kriegsbeginn nicht vorgehabt, Russland anzugreifen, wie Putin behaupte. "Jeder Tag, an dem der Krieg weitergeht, ist seine Entscheidung. Er könnte den Krieg mit einem Wort beenden."