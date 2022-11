Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba fordert eine harte und "prinzipienfeste" Reaktion auf den Raketeneinschlag in Polen.



Das habe er bei einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken deutlich gemacht, teilt Kuleba am Mittwoch via Twitter mit. Demnach verurteile er "Russlands Raketenterror".