In einem international nicht anerkannten Verfahren will Russlands Präsident Wladimir Putin an diesem Freitag vier ukrainische Gebiete annektieren. In der Nacht erkannte der Kremlchef in einem weiteren völkerrechtswidrigen Akt die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten an. Aus Moskaus Sicht gilt dies als Voraussetzung dafür, dass die Regionen ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können. Die Annexion auch der Gebiete Luhansk und Donezk soll bei einem Festakt mit Russlands Machtelite im Kreml besiegelt werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russische Bevölkerung aufgefordert, sich gegen Putin aufzulehnen und den Krieg zu stoppen. "Um das zu beenden, muss man diesen Einen in Russland stoppen, der Krieg mehr will als das Leben", sagte Selenskyj in einer in Kiew veröffentlichten Videobotschaft. Nur ein einziger Mensch in Russland wolle den Krieg, meinte er mit Blick auf Putin.

Tag 219 des Krieges in der Ukraine

TV-Sender zeigt Countdown bis zur Annexion
Ukraine meldet 23 Tote nach russischem Angriff
Russische Truppen bei Lyman wohl eingekesselt
Putin erkennt Unabhängigkeit von Saporischschja und Cherson an
Selenskyj ruft zum Kampf gegen Putin auf

Yannik Schüller

Liebe Leserinnen und Leser,



um 14.00 Uhr soll die Zeremonie zur Aufnahme der ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk sowie der südukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson in die Russische Föderation beginnen.

Putin selbst soll dabei eine längere Rede halten. Wir berichten für Sie an dieser Stelle live.



Putin selbst soll dabei eine längere Rede halten. Wir berichten für Sie an dieser Stelle live. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Yannik Schüller In der sibirischen Region Tuwa bekommen Familien von Reservisten, die für Russlands Krieg gegen die Ukraine eingezogen wurden, je einen Hammel als erste Hilfe. 91 Tiere seien bereits verteilt worden, berichtet das russische oppositionelle Internetportal "Medusa" unter Berufung auf den regionalen Landwirtschaftsminister Sergej Ondar. Außerdem können Familien von eingezogenen Reservisten Mehl, Kartoffeln und Kohl erhalten.

Tim Schulze

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich bei ihrem zweiten öffentlichen Auftritt in dieser Woche erneut zu Russland und dem Ukraine-Krieg. Sie kommentiere zwar nicht die Politik der aktuellen Bundesregierung, sagt Merkel beim Stadtjubiläum in Goslar, äußert sich doch zur Zukunft mit Blick auf die deutschen Beziehungen zu Russland: "Der 24. Februar 2022 markiert eine tiefgreifende Zäsur", zitiert der "Focus" die Altkanzlerin. Schließlich sei der russische Angriffskrieg "die größte Verletzung der völkerrechtlichen Prinzipien in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg." Merkel ergänzt, dass langfristig an einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur gearbeitet werden müsse, "auch unter Einbeziehung Russlands". Dafür brauche es aber einen langen Atems. Und weiter: "Dieses Ziel komme uns heute vielleicht so wenig realistisch vor wie Adenauer im Jahr 1950 in Goslar die Wiedervereinigung."

Tim Schulze

Der Chef der Donezker Separatisten, Denis Puschilin, gesteht die fast komplette Einschließung der strategisch wichtigen Kleinstadt Lyman durch ukrainische Truppen ein. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist Lyman in einem Halbkessel, die Straße nach Swatowe ist unter unserer Kontrolle, steht aber periodisch unter Beschuss", schreibt der 41-Jährige aus Moskau beim Nachrichtendienst Telegram. Die benachbarten Orte Jampil und Drobyschewe seien nicht mehr komplett unter Kontrolle der russischen Truppen. Reserven würden herangezogen.

Tim Schulze

Russland muss nach Angaben des Kreml die "genauen Grenzen" von zwei der vier ukrainischen Regionen, die heute formell annektiert werden sollen, noch "klären". Die "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk würden von Russland "in den Grenzen von 2014" anerkannt, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Zu den Regionen Cherson und Saporischschja "muss ich das noch klären, ich kann diese Frage derzeit nicht beantworten", ergänzt Peskow zwei Stunden vor der offiziellen Zeremonie.

Nach den "Referenden" in vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine will der russische Staatschef Wladimir Putin deren Annexion am Freitag formell vollziehen. Bei einer Zeremonie im Kreml ab 14.00 Uhr MESZ sollen die Abkommen über die Aufnahme der ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk sowie der südukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson in die Russische Föderation unterzeichnet werden. Peskow zufolge wird Putin eine lange Rede halten.



Thomas Krause

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilt die Scheinreferenden und die bevorstehende Annexion von vier ukrainischen Gebieten durch Russland. "Wir werden diese vermeintlichen Ergebnisse, wir werden diese Grenzverschiebungen nicht akzeptieren!", sagte Steinmeier bei einer Ordensverleihung zum Tag der Deutschen Einheit im Schloss Bellevue. Die Scheinreferenden seien völkerrechtswidrig.

"Putins Regime treibt die Eskalation immer weiter voran", sagte er mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin. Steinmeier betonte, dass Deutschland die Ukraine weiter und so lange wie nötig unterstützen müsse: "finanziell, humanitär, politisch und militärisch". "Dieser Krieg ist auch ein Angriff auf das internationale Recht und auf die Werte der liberalen Demokratien – auf unsere Werte!", sagte er. Thomas Krause

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lastet Russland den Beschuss von Zivilisten in Saporischschja und anderen Orten an. "So können nur absolute Terroristen handeln, für die in der zivilisierten Welt kein Platz ist", schrieb der Staatschef beim Nachrichtenkanal Telegram am Freitag. Moskau wolle sich für seine Misserfolge und den ungebrochenen ukrainischen Widerstand rächen.

"Zynisch vernichtet (der Feind) friedliche Ukrainer, denn er hat bereits seit langem alles Menschliche verloren", schrieb der 44-Jährige. Für jedes verlorene Leben von Ukrainern werde Moskau zur Verantwortung gezogen. Thomas Krause

Die EU-Länder haben sich auf ein Notfallpaket zur Entlastung der Verbraucher in der Energiekrise geeinigt. So sollen europaweit übermäßige Gewinne von Stromkonzernen abgeschöpft werden, wie der tschechische Ratsvorsitz bei einem Sondertreffen der Energieminister auf Twitter mitteilt. Mineralölkonzerne und andere sollen sich mit einer milliardenschweren "Solidarabgabe" beteiligen. Als drittes sind Auflagen zum Stromsparen geplant. TV-Sender zeigt Countdown bis zur Annexion

Thomas Krause

Der russische Nachrichtensender Rossija 24 zeigt einen Countdown bis zur "Unterzeichnung der Verträge zum Beitritt neuer Regionen zur Russischen Föderation". Gemeint sind die ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, die nach Scheinreferenden heute von Moskau annektiert werden sollen. Die internationale Gemeinschaft ist sich weitgehend einig, die Scheinreferenden sowie die russische Annexion nicht anzuerkennen.

Thomas Krause

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck macht sich für gemeinsame europäische Gaseinkäufe stark, um die Energiepreise zu dämpfen. "Wir können die Marktmacht Europas klug einsetzen", sagte der Grünen-Politiker am Rande eines EU-Treffens in Brüssel.

Habeck sprach von einer gemeinsamen Einkaufsgemeinschaft, die seiner Meinung nach sofort umgesetzt werden könne. Man müsse klug und koordiniert auf den Weltmärkten agieren und damit die Preise runterbringen, sagte Habeck. Insbesondere müsse mit befreundeten Ländern wie Norwegen, den USA und Algerien darüber geredet werden, dass die Preise runtergebracht würden, sagte Habeck. Er forderte Verhandlungen auf EU-Ebene mit den Ländern, die Pipeline-Gas liefern, weil man in einer Partnerschaft stehe. "Und Partnerschaft heißt nicht, dass man den einen ausbeuten kann", sagte Habeck mit Blick auf die hohen Preise. Thomas Krause

Den russischen Invasionstruppen in der Ukraine fehlt es nach Einschätzung britischer Militärexperten an Verbandsmaterial und anderen medizinischen Produkten auf dem Schlachtfeld.

Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums zum Ukraine-Krieg hervor. Demnach wurden neu mobilisierte Reservisten angewiesen, ihren eigenen Verbandkasten mitzubringen mit dem Hinweis, dass Menstruationsartikel eine kostengünstige Lösung seien. "Der Mangel an Vertrauen auf eine ausreichende medizinische Versorgung bei den russischen Truppen trägt beinahe mit Sicherheit zu einer sinkenden Moral und an einem fehlenden Willen bei, an offensiven Einsätzen teilzunehmen (...), heißt es in der Mitteilung weiter. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause Finanzminister Christian Lindner verteidigt die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme. Die Gaspreise stiegen immer weiter. "Und der Staat darf nicht Profiteur davon sein, dass für die Menschen das Leben teurer wird", sagte der FDP-Politiker im Bundestag. Der russische Präsident Wladimir Putin führe auch einen Energiekrieg, er wolle den Wohlstand in Deutschland erschüttern, damit die Menschen weniger solidarisch mit der Ukraine seien. Mit dieser Absicht aber werde er scheitern. Lindner verwies dabei auf das 200 Milliarden Euro schwere neue Hilfspaket der Bundesregierung.

Ukraine meldet 23 Tote nach russischem Angriff