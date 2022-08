Melnyk hofft auf Gespräch mit Kanzler Scholz +++ Kiew meldet Dutzende Tote und Verletzte bei Angriff auf Bahnhof +++ Scholz besucht ukrainische Soldaten +++ Die News zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Nach ihrem Unabhängigkeitstag trauert die Ukraine um die vielen Todesopfer eines russischen Raketenangriffs auf einen Personenzug. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am späten Mittwochabend von mindestens 22 Toten. Der Zug war nahe dem Ort Tschaplyne im zentralukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk getroffen worden. "Tschaplyne ist heute unser Schmerz", sagte Selenskyj. Wie vorher befürchtet gab es am Feiertag, einem symbolträchtigen Datum ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, auch an anderen Stellen des Landes schwere russische Angriffe mit Raketen und Marschflugkörpern.

Die Ukraine hatte am Mittwoch den 31. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion begangen. Die USA sagten der Ukraine an diesem historischen Datum Militärhilfen für drei Milliarden US-Dollar (rund drei Milliarden Euro) zu. Das Paket soll zur Verteidigung der Ukraine und zur Modernisierung ihrer Armee dienen. US-Präsident Joe Biden will in einem Telefonat mit Selenskyj am Donnerstag Einzelheiten besprechen.

Lesen Sie hier die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen des 182. Tages im russischen Krieg gegen die Ukraine.

Tag 183 im Ukraine-Krieg Kapitel Moskau bestätigt Beschuss von Bahnhof Geächtete Streumunition nur in der Ukraine eingesetzt Melnyk hofft auf klärendes Gespräch mit Scholz Vitali Klitschko glaubt an Sieg der Ukraine Selenskyj: 22 Tote und viele Verletzte bei Angriff auf Bahnhof Moskau bestätigt Beschuss von Bahnhof Thomas Krause Das russische Verteidigungsministerium bestätigt den Raketenbeschuss einer Bahnstation in dem Ort Tschaplyne in der Zentralukraine. Bei dem Schlag mit einer Iskander-Rakete seien am Mittwoch im Gebiet Dnipropetrowsk mehr als 200 ukrainische Soldaten, die für Kämpfe im Donbass bestimmt gewesen seien, getötet worden. Das teilt der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau mit. Es gab allerdings keine Belege für die Behauptung, dass so viele Soldaten ums Leben kamen. Die Ukraine hatte zuvor von 25 Toten, darunter zwei Kinder, und von mehr als 30 Verletzten gesprochen. Niels Kruse Ungewohnte Kritik an der Ukraine: Europäische Gewerkschaften halten die jüngste Arbeitsmarktreform in dem Kriegsland für unvereinbar mit EU-Standards und unterstellen den Einfluss von Großunternehmern. Das entsprechende Gesetz sei unter anderem von Oligarchen hinter der Regierungspartei angeregt worden, die sich nicht um die Interessen des Volkes kümmerten, heißt es. Die Kritik der Gewerkschaften ist relevant, weil die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden will und somit eigentlich die gemeinschaftlichen Regeln und Standards beachten muss. Niels Kruse verurteilt den russischen Angriff auf einen Bahnhof in der Ukraine mit mindestens 25 Toten scharf. Der EU-Außenbeauftragte Die Europäische Union. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schreibt auf Twitter von einem "abscheulichen Angriff Russlands auf Zivilisten" am ukrainischen Unabhängigkeitstag. "Die Verantwortlichen für den russischen Raketenterror werden zur Rechenschaft gezogen." Der Bahnhof in Tschaplyne in der Zentralukraine war am Mittwochabend angegriffen worden. Niels Kruse Vermutlich sieht kaum jemand beim Erklimmen eines Panzers elegant aus – auch ein Bundeskanzler nicht. Am Donnerstag hat Olaf Scholz die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf dem Stützpunkt Putlos in Schleswig-Holstein begutachtet und sich dabei auch einen Gepard von innen angeschaut. Thomas Krause Tschechien rüstet sein Militär mit neuen schweren Armeelastwagen aus. Vertreter des Verteidigungsministeriums und des Herstellers Tatra unterzeichneten in Prag einen Vertrag über den Kauf von 209 Fahrzeugen des Typs Tatra 815-7 in der Ausführung 6x6. Die Kosten des Auftrags belaufen sich auf umgerechnet mehr als 77 Millionen Euro vor Steuern. "In der heutigen schwierigen Sicherheitslage ist dies ein weiterer Schritt zur Stärkung unserer Verteidigung", sagt der stellvertretende Verteidigungsminister Lubor Koudelka. Die ungeschützten Transportfahrzeuge werden in Koprivnice im Osten Tschechiens hergestellt. Der Auftrag wurde nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern direkt vergeben. Das Ministerium begründete dies mit der Dringlichkeit. Geplant ist zudem die Beschaffung von 80 Fahrzeugen in der Ausführung 8x8 zum Preis von umgerechnet 48 Millionen Euro in den Jahren 2023 bis 2024. Thomas Krause Die Gaskrise und die damit verbundenen Probleme beim größten deutschen Gasimporteur Uniper haben den finnischen Mutterkonzern Fortum tief in die roten Zahlen gestürzt. Im zweiten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von knapp 7,4 Milliarden Euro. "Im zweiten Quartal 2022 hat Russland seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine eskaliert und einen regelrechten Energiekrieg gegen die EU gestartet", sagt Fortum-Chef Markus Rauramo laut einer Mitteilung. "Wegen der russischen Gasbeschränkungen haben die Sorgen um die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie auf dem Kontinent erheblich zugenommen." Die Lieferkürzungen hatten die Fortum-Tochter Uniper mit Sitz in Düsseldorf in schwere Bedrängnis gebracht. Mittlerweile erhält Uniper nur noch rund ein Fünftel der vertraglich vereinbarten Mengen und muss extrem teures Gas auf dem Markt einkaufen, um weiter seine Kunden beliefern können. Thomas Krause Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal kommt nach Deutschland. Er wird am 4. September von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Gespräch im Schloss Bellevue empfangen, wie das Bundespräsidialamt mitteilt. Weitere Termine Schmyhals während seines Besuchs waren zunächst offen. Das Verhältnis zwischen Steinmeier und der politischen Führung in Kiew gilt als belastet. Der heutige Bundespräsident hatte in seinen früheren Positionen als Außen- und als Kanzleramtsminister die deutsche Russland-Politik wesentlich mitgeprägt.

Geächtete Streumunition nur in der Ukraine eingesetzt Thomas Krause International geächtete Streumunition ist nach Angaben von Beobachtern in diesem Jahr weltweit nur in der Ukraine eingesetzt worden. Russland habe in seinem Angriffskrieg große Mengen davon abgeschossen, berichtet die internationale Streumunition-Koalition in Genf. Seit der russischen Invasion im Februar seien bis Ende Juni mindestens 215 Menschen getötet und weitere 474 durch Streumunition verletzt geworden, heißt es. Vermutlich seien die Zahlen viel höher. Nicht alle Fälle würden erfasst. Auf russischer Seite spricht die Koalition von Hunderten Einsätzen, die dokumentiert oder gemeldet wurden, aber nicht alle unabhängig geprüft werden konnten, auf ukrainischer Seite von drei. Thomas Krause Moskau ist nach Ansicht britischer Militärexperten bereit, jegliche militärische Aktivitäten der Ukrainer in der Nähe des besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja für Propagandazwecke zu nutzen. Das teilt das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag in seinem täglichen Geheimdienst-Update zum Krieg in der Ukraine mit. Die Gefahr für die Sicherheit um das Kernkraftwerk gehe aber von den russischen Invasionstruppen aus. "Solange Russland die militärische Besetzung des Atomkraftwerks in Saporischschja aufrechterhält, bleiben die Hauptrisiken eine Unterbrechung des Kühlsystems, Schäden an der Notstromversorgung und Fehler durch Mitarbeiter, die unter Druck stehen", heißt es in der Mitteilung der Briten.

"Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 August 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/3fhM5JyOS6 🇺🇦… Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen.



Thomas Krause Nach dem russischen Beschuss einer Bahnstation in der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf mindestens 25 gestiegen. Bei dem Beschuss von bewohntem Gebiet und der Bahnanlagen in dem Ort Tschaplyne des zentralukrainischen Gebietes Dnipropetrowsk seien auch zwei Kinder getötet worden, teilt der Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, am Donnerstag in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram mit. Am Vorabend hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj von 22 Toten gesprochen. Zudem wurden nach Angaben von Tymoschenko 31 Menschen verletzt. Die Informationen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Thomas Krause Ein Twitter-Video zeigt einen deutschen Gepard-Panzer, der in der Ukraine im Einsatz sein soll. Angeblich wurden die ersten drei der versprochenen Panzer Ende Juli ausgeliefert.

"What appears to be the first footage of a German-donated Flakpanzer Gepard SPAAG in Ukrainian service." Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen.



Melnyk hofft auf klärendes Gespräch mit Scholz Thomas Krause Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hofft vor Ende seines Dienstes noch auf ein klärendes Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Es würden zehn Minuten ausreichend sein, um einiges mitzuteilen, mich zu bedanken, auch zu entschuldigen, aber auch zu bedanken, was uns in diesem halben Jahr zuteil wurde", sagte Melnyk am Mittwochabend in der Sendung "RTL direkt". Er wolle Scholz aber auch darauf hinweisen, wie wichtig weitere Waffenlieferungen seien, fügte Melnyk hinzu. Er habe die Hoffnung, "dass der Kanzler trotz der Zögerlichkeit der vergangenen Monate begreift: Es ist notwendig, es ist auch im deutschen Interesse, dass dieser Krieg schnell vorbei ist."