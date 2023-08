Володимир Зеленський on Twitter

F-16s will instill fresh confidence and motivation in both warriors and ordinary citizens. They will produce fresh results for Ukraine and the rest of Europe.I thank you once again, dear @MinPres Mark, @Statsmin Mette, your teams, and the peoples of the Netherlands and Denmark. pic.twitter.com/ffSdtMHkfI— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023