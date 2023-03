Bei einem Feuer in einem Gebäude des russischen Grenzschutzes in der Grenzregion zur Ukraine ist nach Behördenangaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden demnach bei dem Brand in der Stadt Rostow am Don im Süden Russlands verletzt. Kiew weis jede Verantwortung zurück, gibt aber an, die ukrainischen Behörden folgten den Entwicklungen "mit Freuden".