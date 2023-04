In Tschechien halten sich aktuell noch mehr als 325.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mit einem Schutzstatus auf. Das hat das Innenministerium in Prag bekanntgegeben. Wer weiterhin in dem EU-Mitgliedstaat bleiben wollte, musste sich bis Ende März elektronisch registrieren. Das Ergebnis entspreche den bisherigen Schätzungen, heißt es. Rund 28 Prozent der Schutzsuchenden sind Kinder; vier Prozent Senioren. Unter den Erwachsenen überwiegen die Frauen. Die meisten halten sich in Prag, Brünn (Brno) und Pilsen (Plzen) auf. Seit dem Beginn der russischen Invasion Ende Februar haben insgesamt mehr als eine halbe Million Ukrainer vorübergehenden Schutz in Tschechien erhalten. Das bedeutet, dass seither rund ein Drittel der Antragsteller in ihr Heimatland zurückgekehrt oder in andere Länder weitergezogen sind.