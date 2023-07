In Russland ist ein mit der Rekrutierung für das Militär beauftragter Beamter nach Behördenangaben erschossen worden. Der 42 Jahre alte Vizeverantwortliche der Stadtverwaltung für die "Mobilisierungsoperationen" sei am Montagmorgen in der südwestrussischen Großstadt Krasnodar mit "Schussverletzungen" gefunden worden, teilt das für schwere Verbrechen zuständige Ermittlungskomitee mit. Täter und Motiv seien noch unklar. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass war das Opfer Stanislaw Rschitzki, der in der Marine gedient habe. Nach einem Bericht des Mediums "Baza" hatte er immer noch den Dienstgrad des Fregattenkapitäns inne und wurde beim Joggen erschossen.



Die russische Armee hat im April eine große Rekrutierungskampagne angestoßen und schaltet massiv Werbung, die mit dem Versprechen auf hohes Gehalt und Sozialleistungen zum Eintritt in die Armee bewegen soll. Damit sollen die Ränge an der Front in der Ukraine wieder aufgefüllt werden.