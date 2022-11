Wegen einer tödlichen Explosion in Polen trifft sich die Nato heute zu einer Krisensitzung.



Das teilte ein Nato-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am späten Dienstagabend mit. Unbestätigten Berichte zufolge wurde die Explosion nahe der polnisch-ukrainischen Grenze von Raketen ausgelöst.

Zuvor hatte ein Regierungssprecher in Warschau erklärt, man habe gemeinsam mit den Nato-Verbündeten beschlossen, zu überprüfen, ob es Gründe gebe, die Verfahren nach Artikel 4 des Nato-Vertrags einzuleiten. Artikel 4 sieht Beratungen der Nato-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht.