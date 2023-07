Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der zweiten Nacht in Folge seit dem Auslaufen des Getreideabkommens die südukrainische Region Odessa angegriffen. Es habe einen "massiven Angriff" gegeben, erklärt der örtliche Gouverneur Oleg Kiper via Telegram. Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Die ukrainische Luftwaffe teilt auf Telegram mit, den Start von Kalibr-Raketen vom Schwarzen Meer aus entdeckt zu haben. In mehr als einem Dutzend Regionen in der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst.