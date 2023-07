Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist erneut unter Beschuss. In der Nacht waren lokalen Medienberichten zufolge mehrfach Explosionen zu hören. Die Luftverteidigung sei aktiv gewesen. Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte die russische Armee die Region am Schwarzen Meer mit Luftangriffen überzogen. Russland habe im Lauf der vergangenen 24 Stunden sechs Marschflugkörper vom Typ Kalibr auf die Ukraine abgeschossen, teilt der ukrainische Generalstab in seinem Morgenbericht mit. Alle Kaliber seien abgefangen worden. Von 35 russischen Kampfdrohnen habe die ukrainische Luftabwehr 31 zerstört.