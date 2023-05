Seit dem Jahr 2015 sind möglicherweise Hunderttausende Kinder aus russisch besetzten Gebieten in der Ukraine nach Russland verschleppt worden. Dies erklärten drei von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eingesetzte Experten am Donnerstag in Wien."Es scheint einen Plan zu geben, die Kinder in großem Stil zu assimilieren", sagte die Expertin Veronika Bilkova vor Journalisten. Das Expertenteam erklärte, es habe "zahlreiche (...) Verstöße gegen die Rechte der (...) deportierten Kinder" gegeben. Deren genaue Anzahl ist demnach ungewiss, die niedrigsten Schätzungen belaufen sich auf mindestens 20.000 Kinder. Aber sowohl russische als auch ukrainische Quellen geben Zahlen an, die zehn mal höher oder sogar noch höher liegen könnten. "Wir sprechen also wirklich von einem Massenphänomen", sagte Bilkova. Es gebe Hinweise darauf, dass es seit 2015 Deportationen gebe.