Russland bekräftigt seinen Vorwurf des "Völkermords" gegen die Ukraine und verlangt die Einstellung des von Kiew angestrengten Verfahrens am Internationalen Gerichtshof (IGH). Moskaus Vertreter Gennadi Kusmin sagte in Den Haag: "Die Ukraine wirft Russland nicht vor, Völkermord zu begehen. Die Ukraine wirft Russland auch nicht vor, Völkermord nicht verhindert oder bestraft zu haben. Im Gegenteil, die Ukraine besteht darauf, es habe keinen Völkermord gegeben." Und weiter: "Wenn es keinen Völkermord gab, kann es auch keinen Verstoß gegen die Völkermordkonvention geben."





Die Ukraine hatte unmittelbar nach dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 in einem Eilantrag gefordert, dass der IGH bis zu seinem Urteil einen sofortigen Stopp aller russischen Militäreinsätze in der Ukraine anordnet. In dem Antrag hatte Kiew argumentiert, Russland habe seine Invasion in der Ukraine mit der falschen Behauptung begründet, in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk finde ein "Genozid" gegen russische Bürger statt. Damit habe Moskau die UN-Völkermordkonvention als Kriegsvorwand "missbraucht".





Das Gericht entschied im Eilverfahren zunächst zugunsten der Ukraine. Die Anhörung am Montag war das erste Mal, dass sich ein russischer Vertreter in diesem Fall an das Gericht wandte. Die Ukraine wird ihre Antwort am Dienstag vorbringen. Mehr als 30 weitere Länder, alles westliche Verbündete Kiews, werden ebenfalls die Gelegenheit bekommen, für die Ukraine auszusagen.