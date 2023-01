In der Panzer-Debatte zieht auch die Union nicht an einem Strang. "Deutschland unterstützt die Ukraine in gewaltiger Weise", sagt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) der "Leipziger Volkszeitung". "Ich halte es für schwer erträglich, dass über jeden verbal hergefallen wird, der Bedenken zur Lieferung schwerer Waffen ins Kriegsgebiet äußert." Zuvor hatten mehrere seiner Parteikollegen das anhaltende Zögern der Bundesregierung scharf kritisiert. Die Regierung hänge mit den Entscheidungen hinterher "und verspielt so viel Vertrauen bei unseren Partnern", sagt Verteidigungspolitiker Henning Otte der Deutschen Presse-Agentur. Statt mit Führungsstärke jene Staaten zu einem abgestimmten Handeln zu bewegen, die über Leopard-Panzer verfügten, bremse Bundeskanzler Olaf Scholz nur "und isoliert so Deutschland".

Unionsfraktionsvize Jens Spahn schielt gar in Richtung Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP. "Für all das gibt es eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und all das sieht der Kanzler mit seiner Sozialdemokratie anders", stellt Spahn mit Blick auf die Panzerlieferungen fest. "Insofern kann ich nur sagen: Wir sind bereit, dieser Politik auch zu einer Mehrheit zu verhelfen."