Polen würde ausbilden: Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte, sein Land sei "bereit, eine Ausbildung an F-16-Kampfflugzeugen in Polen durchzuführen". "Ich betone, dass dies immer im Rahmen der Koalition entschieden werden sollte, aber Polen ist bereit, ein solches Training durchzuführen", so der Regierungschef bei seinem Besuch in Kiew. Zudem kündigte er weitere Panzer an. "In ein paar Tagen liefern wir sehr gute PT-91 Panzer", so Morawiecki.

